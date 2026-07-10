Jsem na nás pyšná. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo, těšilo Noskovou

Tenistka Linda Nosková byla po vítězství nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou hrdá, že s Karolínou Muchovou zrealizovaly ve Wimbledonu první české grandslamové finále. Své tažení označila za dosud největší úspěch v kariéře. Duel Muchové s Coco Gauffovou sledovala, po postupu krajanky si ale na sebe nechtěla vytvářet větší tlak.
„Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že i celé Česko. Wimbledon je jeden z největších, ne-li vůbec největší turnaj na světě. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly. Obě máme skvělou travnatou sezonu, každá jsme získala titul, takže to dopadlo nejlépe, jak mohlo,“ řekla Nosková.
Zatímco turnajová desítka Muchová, která před Wimbledonem triumfovala v Bad Homburgu, porazila Gauffovou 6:2, 1:6, 7:6 a v super tie-breaku odvrátila mečbol, o příčku výše nasazená Nosková uspěla proti Kosťukové 6:4, 6:4 díky brejkům v koncovkách setů. Stačilo jí jen sedm vítězných míčů. Po proměněném mečbolu se chytla za hlavu a v podřepu zpracovávala úspěch.
„Nemohla jsem tomu uvěřit. Člověk chce přesně takové chvíle zažívat. Toužíte tyhle velké zápasy vyhrávat, ale když k tomu skutečně dojde, najednou nevíte, jak reagovat nebo si to plně uvědomit. Každý úspěch, skvělý zápas nebo povedený turnaj, mi dojde vždycky až po jeho skončení. Teď mám pocit, že už se plně soustředím na finále. Takže mi to asi dojde až po turnaji,“ uvedla Nosková.
Její finále s Muchovou bude historicky prvním ryze českým na grandslamech. V roce 1986 bojovaly o titul ve Wimbledonu také Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Naposledy na grandslamu bylo československé finále v roce 1989 na Australian Open mezi Ivanem Lendlem a Miloslavem Mečířem.
„Fandila jsem Káje“
Předchozí duel Muchové s Gauffovou sledovala česká hráčka v tělocvičně. „Na kurt jsme šly až nějakou půlhodinu po skončení jejich zápasu, takže jsem se v té době ještě ani nerozcvičovala a měla dost času se dodívat. Musím říct, že zápasy ostatních hráček moc nesleduju, takže tohle pro mě bylo o to nervóznější. Samozřejmě jsem Káje fandila, aby to zvládla a aby už jedna Češka ve finále byla,“ řekla Nosková.
Nervózní, že by ji chtěla napodobit, nebyla. „Na to jsem se nesoustředila. Na svůj zápas jsem chtěla jít s čistou hlavou, takže tohle šlo v tu chvíli trochu mimo mě,“ podotkla.
Svou současnou formu označila za jednu z nejlepších. „Myslím, že teď hraju opravdu skvělý tenis. Kdykoliv se cítím dobře a uvolněně mimo kurt, odrazí se to i na hřišti. V téhle fázi turnajů mají herní základ všechny holky podobný, největší rozdíl dělají právě ty naprosté maličkosti. Cítím, že teď svůj herní styl na trávě ždímám na maximum a vyplácí se to,“ uvedla.
Poklona trenérovi
Chválila za přínos i svého trenéra Tomáše Krupu. „Jsme spolu už šestým rokem. Je to skvělý trenér a nesmírně si vážím toho, že stojí po mém boku tak dlouho. Strávili jsme spolu obrovské množství času, od mých začátků na patnáctitisícových turnajích v Egyptě až po současné grandslamové finále. Byl se mnou od úplného začátku, kdy jsem ještě pořádně nevěděla, jak to v dospělém tenise chodí,“ vzpomínala.
S Muchovou, která je o osm let starší a utkají se na okruhu WTA podruhé, má dobré vztahy. Před čtvrtečním programem spolu trénovaly na centrkurtu a před dvěma lety hrály čtyřhru na olympijských hrách v Paříži, kde skončily čtvrté. „Tam jsme se sblížily nejvíc. Strávily jsme spolu spoustu času, hrály jsme debla a málem z toho byla medaile. Mám pocit, že právě to byl pro nás klíčový týden, kdy jsme se poznaly. Předtím jsem ji tak dobře neznala, takže to pro nás byla zásadní akce. Kája je skvělá hráčka i člověk,“ řekla Nosková.
Dosavadní tažení označila vítězka dvou turnajů WTA za největší úspěch. „Samozřejmě je to nejvíc. Každý si přeje hrát finále grandslamu, ať už je to kdekoliv. Ještě před pár lety by mě ani nenapadlo, že to přijde zrovna letos. Jsem hrozně ráda, že tu jsem a finále si chci co nejvíc užít,“ doplnila Nosková.