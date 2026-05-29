Po Sinnerovi dohrál v Paříži i Djokovič, svět tak pozná nového grandslamového šampiona

Novak Djokovič 25. grandslamový titul nezíská ani na letošním Roland Garros. Ve 3. kole srbského tenistu v bezmála pětihodinové bitvě udolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca, který podruhé za sebou otočil zápas z 0:2 na sety a vyhrál 4:6, 4:6, 6:3, 7:5 a 7:5.
Po světové jedničce Janniku Sinnerovi se tak už v prvním týdnu loučí i třetí nasazený Djokovič. Na rozdíl od italského tenisty vydržel devětatřicetiletý Srb fit až do koncovky maratonského zápasu, ale tu pro sebe rozhodl o dvacet let mladší Jihoameričan.
Fonseca se stal prvním teenagerem, který Djokoviče porazil na grandslamu. V rozhovoru na kurtu přiznal, že sám nevěřil, že by zápas mohl vyhrát. Postupně se ale rozehrál ke skvělému výkonu, jemuž ani legendární Srb nedokázal konkurovat. Na vítězné údery sice vyhrál 70:68, ale ztratil dvousetové vedení a v rozhodující sadě neudržel náskok 3:1. Fonseca brejk vzápětí smazal a v jedenáctém gemu sebral Djokovičovi servis.
Když podával na životní výhru, pokazil dva forhendy za sebou a čelil brejkbolu, pak ale zápas zakončil třemi esy za sebou. „Já jsem prostě věřil, že můžu dát esa – a dal jsem je. Nikdy dřív se mi to nepovedlo,“ usmíval se.
Zážitkem pro něj bylo už jen nastoupit proti Djokovičovi, kterého obdivuje a s nímž se utkal poprvé. Favorita sice porazil, ale složil mu poklonu. „Častokrát jsem si myslel, že je Djokovičovi dvacet, byl všude. Myslím, že na konci zápasu byl víc fit než já. To je šílené,“ kroutil hlavou.
V osmifinále se Fonseca utká s vítězem duelu mezi Norem Casperem Ruudem a Američanem Tommym Paulem. Po vyřazení Djokoviče už je jisté, že mužský tenis pozná nového grandslamového šampiona. V pavouku nezbyl žádný tenista, který někdy vyhrál turnaj velké čtyřky.
Šwiateková je v osmifinále
Ve třetím kole nezaváhala čtyřnásobná vítězka Roland Garros Iga Šwiateková z Polska, která porazila dvakrát 6:4 krajanku Magdu Linetteovou. V osmifinále přemožitelka Sáry Bejlek z předchozího kola nastoupí proti Martě Kosťukové z Ukrajiny.
Třetí nasazená Šwiateková v prvním setu prohrávala 0:2, ale skóre otočila. Ve druhé sadě si bývalá světová jednička vypracovala náskok 4:1 a vedení přes ztrátu podání udržela. S Kosťukovou se utká počtvrté a zatím s ní neztratila ani set.
Ukrajinská tenistka má však letos famózní antukovou sezonu, svou neporazitelnost na tomto povrchu dnešní výhrou 6:4 a 6:3 nad Švýcarkou Viktorijí Golubicovou protáhla na 15 zápasů. Vyhrála velký turnaj v Madridu a pak menší podnik v Rouen.
Se Šwiatekovou se v Paříži utká v repríze osmifinále z roku 2021. „Pořád jsem ta, která s ní třikrát prohrála, a ona tenhle turnaj čtyřikrát vyhrála. Strašně ráda bych v tom zápase byla favoritkou, ale pořád si nemyslím, že to tak je, ačkoliv mám tuhle opravdu dlouhou sérii,“ řekla Kosťuková.
V osmifinále je i šestatřicetiletá Rumunka Sorana Cirsteaová, která nepovolila ani gem Argentince Solaně Sierraové. Stala se nejstarší tenistkou v open éře, která na grandslamu vyhrála zápas dvakrát 6:0.
Sönmezová se zranila o reklamní panel
Turecká tenistka Zeynep Sönmezová se na Roland Garros zranila, když zakopla o reklamní panel. Musela kvůli tomu vzdát druhé kolo čtyřhry, v němž společně s Němkou Tatjanou Mariaovou hrála proti Ukrajinkám Dajaně Jastremské a Anhelině Kalininové. Na incident reagovala čtyřnásobná vítězka pařížského grandslamu Iga Šwiateková, která kritizovala pořadatele.
Sönmezová se snažila doběhnout vysoký míč. Když couvala a sledovala míček, připletl se jí pod nohy panel s reklamním nápisem, který pořadatelé umístili před stěnu na zadním konci kurtu. Spadla a zřejmě měla problémy s pravým kolenem. Utkání tak pro ni skončilo hned v úvodu prvního setu, když s Mariaovou prohrávaly 0:2.
Polská hvězda Šwiateková vyzvala pořadatele, aby jednali. „Když se něco takového stane, přirozeně musíte reagovat, protože určitě jsou jiné možnosti. Tohle by se nemělo stávat. Doufám, že tu reklamu dají někam jinam nebo prostě odstraní, protože to rozhodně není bezpečné,“ řekla.
Ve čtvrtek o reklamní panel zakopla také Britka Katie Boulterová, které se na rozdíl od Sönmezové nic nestalo. Přesto už ona volala po změně.
Výsledky Roland Garros
Muži:
Dvouhra – 3. kolo:
Rubljov (11-Rus.) – Borges (Portug.) 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), Carreňo (Šp.) – Tirante (Arg.) 7:6 (7:0), 7:5, 3:6, 6:4, Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3, Jódar (27-Šp.) – Michelsen (USA) 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3, Fonseca (28-Braz.) – Djokovič (3-Srb.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5, De Jong (Niz.) – Chačanov (13-Rus.) 7:5, 5:7, 6:2, 6:7 (2:7), 6:2.
Čtyřhra – 2. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) – Glasspool, Cash (3-Brit.) 6:4, 6:4, Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) – Bergs, Collignon (Belg.) bez boje.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo:
Šwiateková (3-Pol.) – Linetteová (Pol.) 6:4, 6:4, Kosťuková (15-Ukr.) – Golubicová (Švýc.) 6:4, 6:3, Wang Si-jü (Čína) – Starodubcevová (Ukr.) 6:3, 7:5, M. Andrejevová (8-Rus.) – Bouzková (28-ČR) 6:4, 6:2, Teichmannová (Švýc.) – Muchová (10-ČR) 6:1, 7:5, Svitolinová (7-Ukr.) – Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (18-Rum.) – Sierraová (Arg.) 6:0, 6:0.
Čtyřhra – 2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Arangová, Jovicová (Kol./USA) 6:2, 3:6, 6:2.