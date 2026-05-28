Sinner vypadl na Roland Garros senzačně už ve 2. kole, skončili i Kopřiva a Siniaková

Zdravotně indisponovaný Jannik Sinner ztratil na Roland Garros prakticky vyhraný zápas 2. kola s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny a v pěti setech senzačně vypadl. Největší favorit turnaje vedl 6:3, 5:2, 5:1, poté však začal mít pravděpodobně vinou horka výrazné potíže. Cerúndolo třetí set otočil na 7:5 a další sady získal 6:1 a 6:1. Vít Kopřiva prohrál se Španělem Martínem Landalucem 6:1, 6:2, 4:6, 5:7, 0:6 a premiérový postup do 3. kola mu unikl. Dál neprošla ani Kateřina Siniaková. Devatenáctileté Kanaďance Victorii Mbokové podlehla 7:5, 4:6, 2:6. Postoupila naopak Aryna Sabalenková, která porazila 7:5 a 6:2 Elsu Jacquemotovou.
Čtyřiadvacetiletý Sinner směřoval k hladkému vítězství do stavu 5:1 ve třetí sadě. Pak se však jeho hra ve zhruba třicetistupňovém vedru viditelně zpomalila, Ital začal na kurtu působit vyčerpaně a v pauzách mezi výměnami se ukrýval do stínu v rozích kurtu.
Po 15 prohraných míčích v řadě si Sinner za stavu 5:4, 0:40 vyžádal ošetření a v doprovodu fyzioterapeuta odešel z dvorce. V zápase poté pokračoval, ale Cerúndolo set získal a favoritovi nepomohla ani následná zhruba desetiminutová pauza po třetím setu.
„Už od rána jsem se necítil dobře. Při zápase se mi pak začala motat hlava a neměl jsem vůbec energii,“ řekl Sinner s tím, že velké vedro za málo vídaný kolaps podle něj nemohlo. „Bylo horko, ale nic šíleného. Horko ani počasí za to vážně nemohlo. Bylo to prostě ve mně, to se stává,“ dodal.
Čtyřnásobný grandslamový šampion navzdory viditelně špatnému zdravotnímu stavu v utkání pokračoval, ale proti výborně hrajícímu Cerúndolovi neměl šanci. Zápas skončil po třech a půl hodinách vítězstvím 56. hráče žebříčku. „Měl jsem štěstí, protože jsem nedokázal vyhrát víc než tři hry v setu. Zasloužil si postoupit,“ řekl Cerúndolo v rozhovoru na kurtu. „Nevím, co se pak stalo, ale je mi ho líto a doufám, že bude v pořádku,“ dodal.
Světová jednička Sinner prohrál za dramatických okolností po sérii 30 vítězných zápasů trvající od února, kdy ho v Dauhá na tvrdém povrchu porazil Jakub Menšík. Italský tenista tak přišel pro letošek o možnost dosáhnout jako sedmý tenista v takzvané Open éře na kariérní Grand Slam. Při absenci zraněného loňského šampiona Carlose Alcaraze ze Španělska byl Ital hlavním kandidátem na zisk pařížského titulu.
Dál jdou Sabalenková i Gauffová
Bez větších problémů druhé kolo zvládla ženská jednička Aryna Sabalenková. Běloruska si poradila 7:5 a 6:2 s domácí Elsou Jacquemotovou. Přemožitelku Lindy Fruhvirtové porazila za 96 minut a čeká ji Darja Kasatkinová z Austrálie.
Stejně jako Sabalenková zatím prochází turnajem bez ztráty setu obhájkyně titulu Američanka Coco Gauffová. Dvojnásobná grandslamová šampionka zdolala 6:3 a 6:2 Majar Šarífovou z Egypta.
Jako bych narazil do zdi, řekl Sinner
„Už od rána mi nebylo dobře, tak jsem se snažil hrát krátké výměny. Na začátku mi navíc také vycházely všechny údery,“ řekl Sinner, který ve třetím setu mohl utkání za stavu 5:1 dopodávat, ale nezískal ani fiftýn.
„Došly mi síly. Zkusil jsem to dopodávat, ale nešlo to. Jako bych narazil do zdi,“ uvedl Sinner. „Čtvrtý set jsem vzdal a zkusil jsem pošetřit síly do rozhodující sady. V ní jsem ale hned v první hře přišel o podání a to rozhodlo. Pak už to se mnou šlo z kopce,“ dodal čtyřiadvacetiletý Ital.
Zdůraznil také, že jeho potíže nijak nesnižují výkon Cerúndola, který si připsal první výhru nad hráčem z elitní desítky. „Odehrál velmi dobrý zápas, zejména na konci,“ prohlásil vítěz čtyř grandslamů.
Kopřiva prohrál s Landalucem a do 3. kola Roland Garros opět nepostoupil
Vít Kopřiva do 3. kola Roland Garros nepostoupil. V zápase s dvacetiletým Španělem Martínem Landalucem nevyužil vedení 2:0 na sety a prohrál 6:1, 6:2, 4:6, 5:7, 0:6.
Osmadvacetiletý Kopřiva se neprobojoval do třetího kola grandslamu ani na třetí pokus. Ve 2. kole vypadl na Roland Garros také vloni a letos neuspěl ve stejné fázi na Australian Open. Utkání s 69. hráčem světa Landalucem ztratil po třech hodinách a 44 minutách. Odvrátil jen dva z 10 brejkbolů.
„Musím dát kredit soupeři, protože se po druhém setu strašně zvedl. Začal hrát daleko lépe, agresivněji a výrazně lépe servíroval. Všechno jsem si musel vybojovat sám a stálo mě to strašně sil,“ řekl Kopřiva. „V pátém setu už jich z mého pohledu moc nezbývalo. Byla to škoda, protože ve čtvrtém setu jsem ho mohl zlomit a zápas mohl dopadnout na mou stranu,“ litoval.
Šestašedesátý hráč světa Kopřiva tak nevyužil šanci zahrát si v další fázi s Argentincem Juanem Manuelem Cerúndolem. Landaluce vyhrál na letošním Roland Garros i druhý pětisetový duel, předtím vyřadil Juana Carlose Prada z Bolívie.
Kopřiva měl přitom utkání výborně rozehrané. V úvodních dvou setech dovolil Landalucemu jen tři hry a pětkrát ho mu vzal podání. Třetí sadu sice český tenista ztratil v koncovce, kde prohrál na servisu desátý game, ve čtvrtém setu ale uspěl na returnu jako první a vedl 3:2. Landaluce však ihned srovnal a znovu rozhodl v koncovce, kde získal další brejk na 7:5.
Závěrečná sada se už nesla v podání rodáka z Madridu. Kopřivovi povolil jen osm fiftýnů a nadělil mu za necelou půlhodinu kanára. Postupem do 3. kola si znovu vylepšil grandslamové maximum.
Nadějně rozehraný duel prohrála i Siniaková
Třicetiletá rodačka z Hradce Králové podlehla Mbokové po více než dvou a půl hodinách hry. Udělala 58 nevynucených chyb. Naposledy se na Roland Garros probojovala do 3. kola před pěti lety. Devatenáctiletá Mboková vyřadila v Paříži druhou českou tenistku, v úvodním kole porazila Nikolu Bartůňkovou.
První set získala Siniaková po více než hodině hry. Otočila nepříznivý vývoj ze stavu 1:3 na 4:3 a rozhodla díky brejku v 11. gemu. Ve druhé sadě česká tenistka vedla 2:1 s brejkem, o výhodu ale ihned přišla a po dalších dvou ztracených servisech v závěru set ztratila.
Rozhodla třetí sada, kde si už Siniaková šanci na brejk nevypracovala. Naopak ztratila od stavu 2:2 čtyři gemy a duel prohrála. Na turnaji tak bude světová deblová jednička pokračovat už jen ve čtyřhře s Američankou Taylor Townsendovou.
Sedmnáctiletý Kouamé se probil do 3. kola
Sedmnáctiletý Francouz Moise Kouamé se dostal do 3. kola grandslamu jako nejmladší tenista od roku 2003, kdy to dokázal ve Wimbledonu Španěl Rafael Nadal. Domácí držitel divoké karty porazil po velkém boji Paraguayce Adolfa Daniela Valleja 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6. Utkání trvalo čtyři hodiny a 56 minut.
Kouamé, jenž při svém debutu na grandslamovém turnaji vyřadil v prvním kole o 20 let staršího bývalého vítěze US Open Chorvata Marina Čiliče, se o postup do osmifinále utká s Chilanem Alejandrem Tabilem. Už nyní má jistotu, že si ve světovém žebříčku polepší z 318. místa na 210. pozici.
Nejmladším hráčem, jenž se dostal v Paříži do 3. kola, byl Američan Michael Chang, kterému se to povedlo v roce 1988 v 16 letech a třech měsících. Rok nato Chang antukový grandslam vyhrál. V mladším věku než Kouamé prošli do 3. kola už jen Švéd Kent Carlsson (1984), Australan John Alexander (1968) a švédská legenda Björn Borg (1973).
Nadal, jenž má z Roland Garros rekordních 14 titulů, na pařížském grandslamu poprvé hrál až v 19 letech a hned zvítězil.
Tabilo před soubojem s Kouamém ušetřil síly, neboť jeho soupeř Valentin Vacherot k zápasu 2. kola kvůli zranění nohy nenastoupil.