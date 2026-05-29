Bouzková i Muchová v Paříži skončily, ženská dvouhra je už bez české účasti

Marie Bouzková do premiérového osmifinále Roland Garros neprošla. S nasazenou osmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou prohrála 4:6, 2:6. Končí i nasazená desítka a finalistka z roku 2023 Karolína Muchová, která podlehla 170. hráčce světa Jil Teichmannové ze Švýcarska 1:6, 5:7, i když ve druhém setu vedla 5:1.
Muchová nenavázala na předchozí triumfy nad Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu a Ruskou Anastasijí Zacharovovou. S bývalou světovou jednadvacítkou Teichmannovou, která startuje díky tzv. chráněnému žebříčku, prohrála za hodinu a 52 minut, i když ve druhém setu vedla 5:1.
Muchová nevstoupila do utkání s Teichmannovou dobře. Prohrála úvodních pět gamů a sadu ztratila za 32 minut. Ve druhé sadě se olomoucká rodačka zlepšila. Po pěti odvrácených brejkbolech a dvou brejcích vedla 5:1. Od té chvíle už ale neuhrála ani gem.
Za stavu 5:2 si Muchová vzala pauzu na ošetření nohy, pak ale přišla o zbývajících pět her. Teichmannová ukončila utkání prvním využitým mečbolem. V dalším kole se utká s Andrejevovou, která vyřadila Bouzkovou.
Bouzková nevyužila šanci probojovat se v Paříži do premiérového osmifinále
Sedmadvacetiletá Bouzková vypadla ve 3. kole Roland Garros potřetí za sebou. S devatenáctiletou Andrejevovou prohrála i pátý vzájemný zápas a třetí v tomto roce. Znovu proti ní neuhrála ani set.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková zahrála jen 14 vítězných míčů, Andrejevová jich měla 30. Česká tenistka také přišla třikrát o servis, soupeřce ho nevzala ani jednou. Duel na hlavním kurtu Philippea Chatriera ztratila za hodinu a 35 minut.
Bouzková držela v prvním setu se soupeřkou krok. V šestém gamu ale nevyužila brejkbol, za stavu 4:4 sama o podání přišla a Andrejevová sadu doservírovala.
Ve druhém setu přišla Bouzková o servis hned v první hře a ruská soupeřka utekla do vedení 2:0. V sedmém gamu navíc získala další brejk a duel zakončila na servisu prvním využitým mečbolem.
Šwiateková je v osmifinále
Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková z Polska porazila dvakrát 6:4 krajanku Magdu Linetteovou. V osmifinále přemožitelka Sáry Bejlek z předchozího kola nastoupí proti Martě Kosťukové z Ukrajiny.
Třetí nasazená Šwiateková v prvním setu prohrávala 0:2, ale skóre otočila. Ve druhé sadě si bývalá světová jednička vypracovala náskok 4:1 a vedení přes ztrátu podání udržela. S Kosťukovou se utká počtvrté a zatím s ní neztratila ani set.
Výsledky Roland Garros
Muži:
Dvouhra – 3. kolo:
Rubljov (11-Rus.) – Borges (Portug.) 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), Carreňo (Šp.) – Tirante (Arg.) 7:6 (7:0), 7:5, 3:6, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) – Glasspool, Cash (3-Brit.) 6:4, 6:4, Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) – Bergs, Collignon (Belg.) bez boje.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo:
Šwiateková (3-Pol.) – Linetteová (Pol.) 6:4, 6:4, Kosťuková (15-Ukr.) – Golubicová (Švýc.) 6:4, 6:3, Wang Si-jü (Čína) – Starodubcevová (Ukr.) 6:3, 7:5, M. Andrejevová (8-Rus.) – Bouzková (28-ČR) 6:4, 6:2, Teichmannová (Švýc.) – Muchová (10-ČR) 6:1, 7:5.