Muchová po vyřazení z Roland Garros: Nebyl to můj nejlepší den

Za nevydařený den označila Karolína Muchová porážku se Švýcarkou Jil Teichmannovou, po níž skončila na grandslamovém Roland Garros ve 3. kole. Trápily ji puchýře na prstu u nohy, neseděly jí vysoké teploty a celkově podle ní nefungovalo vůbec nic.
Až 170. hráčce světa podlehla Muchová 1:6, 5:7 a přišla o šanci zopakovat tři roky starou cestu do finále. Ve druhém setu přišla o vedení 5:1.
„Rozhodně to nebyl můj nejlepší den. Fyzicky jsem se necítila úplně dobře a zároveň jsem na kurtu nedokázala najít rytmus. Soupeřka mi hru hodně znepříjemnila. Na antuce je velmi dobrá a já jsem dnes prostě nedokázala najít sama sebe,“ řekla Muchová.
V duelu s Teichmannovou, která startuje v turnaji díky tzv. chráněnému žebříčku, prohrávala v prvním setu brzy 0:5. Manko sice nedohnala, ale ve druhé sadě si vypracovala vedení 5:1. O to ale šesti ztracenými gamy v řadě přišla.
„Bylo to trochu nejisté. Když se mi podařilo soupeřku brejknout, měla jsem pocit, že jsem se znovu dostala do zápasu a začala bojovat o druhý set. Pak se ale všechno seběhlo strašně rychle. Najednou bylo skóre vyrovnané a já nedokázala dotáhnout důležité momenty. Dnes to ode mě byl opravdu zvláštní výkon,“ uvedla Muchová, která plnila roli nasazené desítky.
Ve druhém setu se za stavu 5:2 nechala ošetřit. Trápily ji puchýře na prstu u nohy. „Poslední dva gamy jsem je cítila čím dál víc a už jsem se nemohla pořádně klouzat, takže jsem potřebovala ošetření na kurtu,“ řekla Muchová.
Potíže s nohou však v jejím nepovedeném závěru setu nehrály výraznou roli. „V hlavě jsem to samozřejmě měla a věděla jsem o tom, ale nemyslím si, že by mě to zásadně ovlivnilo. Snažila jsem se nad tím nepřemýšlet a nemyslím, že právě kvůli tomu přišly ty chyby,“ uvedla Muchová.
Neseděly jí vysoké teploty, které v Paříži panují. „Minulý týden jsem byla nemocná a myslím, že v tak extrémním horku mi to určitě nepomohlo. Upřímně to není typ počasí, které mi vyhovuje. Celkově dnes nefungovalo vůbec nic. Nic si nesedlo tak, jak mělo,“ podotkla devětadvacetiletá rodačka z Olomouce.
Vyřazení z turnaje, kde se před třemi lety dostala do finále, ji mrzelo. Čekala od sebe víc. „Samozřejmě to bolí. Chtěla jsem tu zahrát dobrý výsledek. Třetí kolo není úplně to, v co jsem doufala. Ne že bych od sebe automaticky čekala něco víc, ale chtěla jsem v turnaji dojít dál a postupně zlepšovat svou hru. Bohužel se to někdy stane. Byl to prostě špatný den. Teď si dám den nebo dva pauzu, zregeneruji a začnu se připravovat na travnatou část sezony,“ dodala.