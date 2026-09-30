Plíšková pro letošek skončila, v Asii si nezahraje

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezonu. Na sociálních sítích čtyřiatřicetiletá hráčka uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění, a naznačila, že bude pokračovat v kariéře.
Plíšková naposledy hrála před měsícem na US Open, kde vypadla ve 2. kole. Bezprostředně po porážce s Ruskou Dianou Šnajderovou si nebyla jistá, zda absolvuje závěrečnou část sezony v Asii, což nyní potvrdila.
„Po tom všem, čím moje tělo prošlo během posledních měsíců, mám pár menších věcí, které potřebují čas na pořádné vyléčení. Nic vážného, ale v současnosti je pro mě rozumnější dát tělu čas, který potřebuje, a ne se to snažit přetlačit,“ uvedla Plíšková na instagramu.
Pokračování kariéry je otevřené
V rozhovoru s novináři v New Yorku přemítala, že by se představila alespoň v Tokiu, kde v minulosti získala jeden ze svých 17 titulů na WTA Tour. Nakonec ale dala přednost řešení drobných neduhů. „Samozřejmě jsem zklamaná, že přijdu o poslední turnaje sezony. Doufám, že uvidím své asijské fanoušky příště. Děkuju všem za letošní podporu. Uvidíme se brzy,“ dodala a naznačila tak, že se hodlá v roce 2027 na kurty vrátit.
Dvojnásobná grandslamová finalistka šla do letošní sezony bez větších očekávání poté, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Ty se Plíškové nevyhnuly ani letos, přesto se dokázala posunout až do první světové padesátky a postoupit na příklad do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Madridu. Aktuálně 51. hráčka žebříčku zakončila sezonu s bilancí 22 výher a 13 porážek.
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