Muchová i Bartůňková jdou dál, Plíšková na US Open skončila

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve 2. kole. Nasazené patnáctce Dianě Šnajderové z Ruska podlehla 1:6, 6:7. Ve třetím kole je naopak už Karolína Muchová, která za necelou hodinu smetla Katie Boulterovou z Velké Británie 6:1, 6:0. Přes první kolo přešla Nikola Bartůňková, která zvládla dohrávku a porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6:1, 6:2.
Turnajová sedmička Muchová se i ve druhém singlovém utkání v turnaji nezdržela na kurtu déle než hodinu, Boulterovou porazila za 58 minut a zopakovala výkon z úvodního kola proti Rakušance Sinje Krausové. Využila všech sedm brejkbolů a zahrála jen devět nevynucených chyb. Soupeřka jich měla 22.
Dvojnásobná semifinalistka US Open Muchová ztratila jediný game ve druhé hře první sady, kdy jí Boulterová sebrala servis a srovnala na 1:1. Od té chvíle česká tenistka získala 11 gamů v řadě a po zisku prvního setu nadělila ve druhé sadě 62. hráčce světa kanára. Set poměrem 6:0 vyhrála na turnaji podruhé.
Muchová zaznamenala 37. vítězství v sezoně a překonala osobní maximum z roku 2023. V dalším kole narazí čerstvá šampionka ze smíšené čtyřhry na Američanku Emmu Navarrovou, nebo její krajanku Caty McNallyovou.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková nenavázala na úvodní vítězství nad Belgičankou Hanne Vandewinkelovou. Finalistka turnaje z roku 2016 dohrála ve 2. kole potřetí za sebou, loni US Open vynechala kvůli zranění. Proti semifinalistce letošního Roland Garros Šnajderové přišla čtyřikrát o servis, zaznamenala také 31 nevynucených chyb.
„Oproti prvnímu kolu mi podmínky přišly trochu pomalejší. Možná by mi to psalo trochu víc, kdyby byly rychlejší. Na druhou stranu ona je kvalitní soupeřka, takže by si určitě poradila i s rychlejší variantou,“ řekla po utkání Plíšková. „Přišlo mi, že si to tak sbírala. Je to její hra, hodně běhá odzadu. Ne, že by hrála pomalu, ale blokuje, naráží a hodně toho vrátí. Chyb z její strany bylo málo,“ dodala.
První set prohrála rodačka z Loun za půl hodiny. V úvodním gamu sice získala brejk, poté ale o zbývajících šest her přišla. Ve druhé sadě Plíšková duel zdramatizovala. Opět soupeřce brzy vzala servis a vedla 3:0. Náskok ale neudržela a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice česká hráčka snížila z 2:5 na 4:5, poslední dvě výměny ale patřily ruské tenistce, která v dalším kole narazí na Američanku Taylor Townsendovou.
Postup do 2. kola vybojovala při premiérové účasti na US Open dvacetiletá Bartůňková. Poté, co byl její duel se Šarífovou v úterý kvůli dešti přerušen a následně za stavu 6:1 odložen, zvládla dohrávku za půl hodiny. Ve druhé sadě povolila soupeřce dva gamy, od stavu 1:2 získala pět her v řadě. Příště se utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo Němkou Tatjanou Mariaovou.
Na dvorcích ve Flushing Meadows se ve středu představí ještě wimbledonská šampionka Linda Nosková, kterou čeká Lanlana Tararudíová z Thajska. Jiří Lehečka narazí na Tobyho Samuela z Velké Británie.