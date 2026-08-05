Bartůňková v Torontu porazila Tausonovou, Siniaková kvůli zranění nedohrála

Nikola Bartůňková na turnaji v Torontu postoupila do třetího kola po výhře 6:3, 6:4 nad Dánkou Clarou Tausonovou, naopak Kateřina Siniaková kvůli zranění ramena nedohrála. Zápas s Kamillou Rachimovovou deblová světová jednička skrečovala za stavu 6:7, 6:0 a 5:2 pro soupeřku z Uzbekistánu.
Dvacetiletá Bartůňková proti 27. nasazené Tausonové začala ztrátou podání a mankem 0:2, ale průběh otočila na 3:2 a v osmém gemu se jí podařil další brejk. Při druhém setbolu české tenistky Dánka returnovala do sítě.
Poté se Bartůňkové podařilo odskočit na 3:0, a byť soupeřka po pauze na ošetření zad srovnala, Češka už si závěr pohlídala. O osmifinále si zahraje proti turnajové osmičce Amandě Anisimovové z USA.
Siniaková nastoupila k zápasu téměř po měsíci od Wimbledonu. Vzdala turnaje v Praze i ve Washingtonu, aby léčila koleno. První set vybojovala ze stavu 1:4 a 4:5 po dvou odvrácených setbolech nakonec v tie-breaku jasně 7:1.
Poté však dostala „kanára“. Snažila se pak ještě bojovat, ale když Rachimovová vyhrála 11 z dalších 13 gemů a dělil ji od postupu poslední gem, zkušená Češka se rozhodla nepokračovat.
„Jsem ráda, že jsem zase na kurtu. P.S. moje rameno už tak šťastné není,“ napsala Siniaková na instagramu. Měla přitom obvázané i levé koleno, s nímž laborovala. V Torontu je přihlášená také do čtyřhry, místo tradiční americké parťačky Taylor Townsendové by měla plnit roli jedniček s Číňankou Čang Šuaj.