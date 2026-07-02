Po vyřazení ve 2. kole Wimbledonu se v Karolíně Plíškové mísil smutek se smířením. Po porážce s obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou 1:6, 3:6 litovala nevyužitých šancí, zároveň ale uznala, že jí hra polské soupeřky nesedí. Zda šlo o její poslední start v All England Clubu, netuší. Ohledně další budoucnosti se chce rozhodnout až po konci sezony.
„Viděla jsem to dnes blbě. Měla jsem hodně špatný začátek a ona mi pak nedala moc prostoru dostat se do zápasu,“ řekla Plíšková. „Ve druhém setu bylo hodně šancí a gamebolů. Bylo to vyrovnanější, ale ona na mě neustále vytvářela tlak a mně se proti takovému stylu nehraje dobře. Nezahraje dvakrát do stejného rohu, takže jsem byla pořád v pohybu, a to není moje nejsilnější stránka. Je to pro mě těžká soupeřka a nemám na ni úplně ideální hru,“ uvedla.
Bývalá světová jednička, která se ve Wimbledonu dostala před pěti lety do finále, měla jednu z mála možností na začátku druhé sady, kdy získala po brejku vedení 2:0. Šwiateková ale poté čtyřmi gamy vývoj otočila a závěr už si utéct nenechala. Plíšková s ní prohrála i počtvrté v kariéře.
„Myslím, že zahrála velmi dobrý zápas. Když jsem ji viděla v prvním kole, přišlo mi, že nebyla úplně ve své kůži, ale dnes hrála mnohem lépe,“ konstatovala Plíšková, která absolvovala jubilejní padesátý grandslam v kariéře.
Porážka ji mrzela, ale vzhledem k tomu, že čelila světové trojce, šestinásobné grandslamové šampionce a úřadující šampionce, snažila se ji brát co nejlépe. „Každá prohra zamrzí. Některé bolí víc, některé méně. Tahle asi nebude patřit mezi ty nejbolestivější, ale naštvaná jsem po každé prohře. Pořád si myslím, že mám na to porážet kvalitní hráčky. Neříkám zrovna ji, ale v minulosti jsem s ní i s (Jelenou) Rybakinovou hrála vyrovnané zápasy,“ uvedla Plíšková.
Účast ve Wimbledonu se ale snažila brát i z lepší stránky. O to víc, když většinu minulého roku laborovala se zraněním nohy a na začátku toho letošního nevěděla, zda se do sezony plnohodnotně zapojí. „Když vezmu v úvahu, kolik jsem toho kvůli zranění neodehrála, tak je vlastně každý turnaj pozitivní. Na začátku roku bych tohle určitě brala,“ řekla Plíšková. Start na centrálním dvorci si užila. „Dostat se na něj je vždycky něco speciálního,“ podotkla.
V Londýně měla také sestru Kristýnu se synovcem. „Tentokrát jsme byli ubytovaní blíž centru, takže to byl trochu jiný Wimbledon. Jsem ráda, že jsem tady odehrála alespoň jedno kolo a mohla si turnaj užít. Nebudu to hodnotit úplně negativně. Bylo by asi velké překvapení, kdybych vyhrála. Možná kdybych začala jinak, šance by byla větší, ale dopadlo to takhle. Nejsem z toho úplně překvapená,“ řekla Plíšková.
Co dál? Uvidíme po sezóně, nastínila Plíšková
Ohledně dalších plánů má jasno jen zčásti. „Pořád to nechávám otevřené. Ten konec i co bude. Po prohře se samozřejmě plánuje blbě. Tuhle sezonu jsem si řekla, že chci určitě odehrát do US Open, kde se dostanu také do hlavní (soutěže). Mám také ještě nějaký chráněný žebříček, takže ty turnaje určitě hrát budu. A co bude příští rok, uvidíme,“ řekla Plíšková.
Rozhodne se podle toho, jak se bude cítit. S motivací problém nemá. „Nebudu ale lhát, začíná to být těžší a těžší a těch několik odehraných sezon od začátku do konce je znát. Nikdy jsem toho moc nevynechala a tělo to samozřejmě cítí. Na konci roku se rozhodnu, jak se budu cítit fyzicky i herně,“ doplnila Plíšková.