Tenis

Češky v semifinále. Bouzková postoupila v Nottinghamu, Nosková uspěla v Berlíně


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Tenistka Marie Bouzková v Nottinghamu porazila 7:5 a 6:0 Tatjanu Mariaovou z Německa a poprvé si na okruhu WTA zahraje semifinále na trávě. Utkání proti 117. hráčce světa vyhrála za hodinu a 40 minut. Její další soupeřkou může být Karolína Plíšková. V Berlíně se dařilo také Lindě Noskové, která přehrála Paulu Badosaovou 6:1 a 6:3 a rovněž si zahraje o účast ve finále.

Turnajová čtyřka Bouzková vstoupila do zápasu skvěle, ujala se vedení 4:0, ale Mariaová pak dokázala pěti body za sebou vývoj otočit. Sedmadvacetiletá Češka však včas zabrala a po brejku na 6:5 získala set pro sebe.

Druhá sada už byla jasnou záležitostí Bouzkové, která si tak vylepšila maximum na travnatém povrchu. Tím dosud bylo čtvrtfinále v Birminghamu v roce 2021 a ve Wimbledonu v roce 2022.

V semifinále Bouzková může narazit na bývalou světovou jedničku Plíškovou. Předloňská finalistka z Nottinghamu a šampionka z roku 2016 hraje ve čtvrtfinále proti Talie Gibsonové z Austrálie.

Do semifinále prošla v Berlíně také Nosková

Jednadvacetiletá Nosková zdolala Badosaovou i podruhé, loni se jí to povedlo v Abú Zabí. Znovu Španělce nepovolila ani set. Zaznamenala dnes osm es a odvrátila všech sedm brejkbolů. Badosaová, která v předchozím kole vyřadila Američanku Coco Gauffovou, doplatila také na sedm dvojchyb.

Nosková neztratila ani ve třetím utkání v Nottinghamu set. Proti Badosaové vykročila za vítězstvím dominantně: utekla do vedení 4:0 a využila na přijmu druhý setbol. Ve druhé sadě odvrátila česká tenistka ve třetím gamu tři brejkboly, vzápětí vzala soupeřce opět podání a duel už dotáhla k vítězství. Stačil jí první mečbol.

O postup do semifinále se dnes střetne v německé metropoli také Nikola Bartůňková. Dvacetiletá Češka, která startuje na divokou kartu, vyzve světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

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