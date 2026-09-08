Linda Nosková do semifinále tenisového US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla obhájkyni titulu a světové jedničce Aryně Sabalenkové 6:7, 6:3, 6:7. Na newyorském dvorci Arthura Ashe bojovala s Běloruskou dvě hodiny a 22 minut, rozhodující super tie-break ztratila 7:10.
Jednadvacetiletá Nosková prohrála se čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou i potřetí. Nepovedlo se jí oplatit ani letošní porážku ze semifinále v Indian Wells, na grandslamech prohrála po 11 zápasech.
Rodačka z Minsku naopak zvládla v New Yorku i 19. utkání. Dál drží naději, aby i po US Open zůstala světovou jedničkou.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nedotáhla k vítězství duel, v němž vedla v rozhodujícím třetím setu 4:2. Neuspěla, přestože soupeřku přehrála v počtu vítězných míčů 46:42 a zaznamenala 18 es. Turnaj ve dvouhře tak pokračuje ve Flushing Meadows bez české účasti.
Dvouhra už bez české účasti
Nosková nevstoupila do čtvrtfinálového utkání dobře. Z prvních devíti výměn získala jedinou, přišla o úvodní podání a prohrávala 0:3. V šestém gemu čelila na servisu stavu 15:40, oba brejkboly ale odvrátila a udržela se ve hře. Při skóre 3:5 nedovolila Sabalenkové set dopodávat, srovnala a dotáhla duel do tie-breaku. V něm ale prohrála prvních šest míčků a zkrácenou hru ztratila 1:7.
Turnajová šestka čelila dalším nepříjemným momentům na začátku druhého setu. V prvním gemu čelila dvěma brejkbolům a v páté hře měla Běloruska na příjmu další možnost. Nosková ale všechny šance soupeřky odvrátila a vzápětí udeřila.
Za stavu 3:3 se propracovala ke dvěma brejkbolům, přičemž při druhém zahrála Sabalenková dvojchybu. Výhodu brejku už Nosková do konce sady nepustila. Při vedení 5:2 sice neproměnila na returnu setbol, později ale dostala na podání další dvě možnosti a poslední využila. Sabalenkové vzala set poprvé v kariéře.
Také na začátku třetího dějství odvracela Nosková za stavu 0:1 brejkbol. Znovu ale šanci soupeřky eliminovala a v páté hře se na returnu dostala do vedení 40:0. Druhou možnost na prolomení podání Bělorusky využila a dostala se do vedení 4:2.
Běloruska si během pauzy za stavu 3:4 zakryla na lavičce obličej ručníkem a po návratu na kurt se jí podařilo srovnat. Noskové vzala servis čistou hrou a po dalších gemech dospěl duel do super tie-breaku.
V něm Nosková získala první dvě výměny, Sabalenková ale třemi míčky kontrovala. Pak se dostala do vedení 6:3, česká tenistka ještě dotáhla na 6:7. Následně mohla na podání srovnat, při výměně ale trefila pásku a míč se vrátil na její stranu hřiště. Sabalenková výhodu tohoto minibrejku udržela až do konce a za stavu 9:7 ukončila bitvu esem.
„Bolí to a ještě to chvíli bolet bude. Byla to svým způsobem nevyužitá šance. Věřím, že bych se dokázala někam dostat i v dalším kole. Tyhle prohry bolí, ale také si hodně vážím těch výher předtím. Od prvního kola jsem se trochu trápila, ale postupně jsem se cítila na kurtu lépe,“ řekla Nosková.
„Asi ta porážka nejde směřovat na jeden míč. Spíše bylo hlavní to, že jsem měla výhodu brejku a pak jsem čistou hrou přišla o servis. To mi hodně nepomohlo. Kdybych si před ní držela stále náskok, tak by to možná bylo na konci jiné. Ona ale odreturnovala skvěle. Potom jsem měla i nějaké šance v tie-breaku třetího setu, ale bylo to o pár míčích,“ dodala Nosková.
„To byla bitva. Nedokážu teď vůbec mluvit, protože jsem se vydala ze všech sil,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Sabalenková. „Ve třetím setu jsem si upřímně myslela, že už je po všem. Byl to těžký zápas a úžasná bitva,“ podotkla osmadvacetiletá Běloruska.
Sabalenková postoupila do semifinále US Open pošesté v řadě, i tak ale nemá boj o pozici světové jedničky ve svých rukou. Sesadit ji může především Jelena Rybakinová z Kazachstánu, které stačí ve středu porazit ve čtvrtfinále Číňanku Čeng Čchin-wen.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) – Nosková (6) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).
Čtyřhra – čtvrtfinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Melicharová-Martinezová, Bucsaová (6-USA/Šp.) 6:4, 6:2.
Juniorky:
Dvouhra – 2. kolo:
J. Kovačková (2) – Ayraultová (USA) 6:3, 6:3, Dorofejevová-Rybasová (11-Rus.) – Zajíčková 6:3, 7:6 (7:3).
Čtyřhra – 1. kolo:
J. Kovačková, Zajíčková (5) – Hazelittová, Lauvaová (USA/Lot.) 7:5, 6:4.
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