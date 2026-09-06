Sabalenková na US Open vyřadila Townsendovou, dál jde i Alcaraz

Aryna Sabalenková ve čtvrtém kole US Open zvítězila 6:4 a 6:3 nad Američankou Taylor Townsendovou. Ve čtvrtfinále běloruská obhájkyně titulu narazí na Lindu Noskovou. Do čtvrtfinále prošel také obhájce mužského titulu Carlos Alcaraz ze Španělska. Druhý nasazený hráč si poradil 6:4, 6:3 a 6:4 s domácím Tommym Paulem.
Osmadvacetiletá Sabalenková v první sadě třikrát přišla o servis, sama ale podání vzala soupeřce čtyřikrát a ujala se vedení. Ve druhém setu se Townsendová ujala vedení 3:1, ale vítězka čtyř grandslamů získala pět bodů za sebou a duel ukončila.
Sabalenková, která turnaj ovládla i v roce 2024 a ve Flushing Meadows vyhrála 17. zápas za sebou, může ve čtvrtfinále narazit na úřadující wimbledonskou šampionku Noskovou. Jednadvacetiletá česká tenistka ale musí porazit Martu Kosťukovou z Ukrajiny.
Alcaraz přes Paula postoupil bez větších problémů a na turnaji, kde startuje po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí, zatím ztratil jediný set. Třiadvacetiletý Španěl tak stále může pomýšlet na třetí triumf z US Open a celkově zisk osmého grandslamu.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Alcaraz (2–Šp.) – Paul (20–USA) 6:4, 6:3, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Gonzalez, Molteni (Arg.) – Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) 7:6 (9:7), 6:3, Glasspool, Cash (9–Brit.) – Pavlásek, Rikl (ČR) 7:6 (7:2), 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Sabalenková (1-Běl.) – Townsendová (USA) 6:4, 6:3, Nosková (6–ČR) – Kosťuková (11–Ukr.) 7:5, 5:7, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Sie Šu-wej, Ostapenková (4–Tchaj-wan/Lot.) – Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 6:1, 7:6 (7:4).
Junioři:
Dvouhra – 1. kolo:
Konduri (USA) – Kusý (ČR) 6:4, 6:3.
Juniorky:
Dvouhra – 1. kolo:
Piňerová (10-Šp.) – Heřmanová (ČR) 7:5, 6:1.