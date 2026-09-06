Nosková zvládla duel s Kosťukovou a je poprvé ve čtvrtfinále US Open

Poprvé v kariéře dokázala Linda Nosková postoupit do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 7:5, 5:7, 6:4. Zápas ukončila při šestém mečbolu. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Jednadvacetiletá Nosková zdolala Kosťukovou podruhé v kariéře a navázala na vítězství z letošního wimbledonského semifinále. O tři roky starší a pět příček níže nasazenou soupeřku porazila po necelých dvou a půl hodinách hry. Na grandslamech vyhrála jedenácté utkání v řadě.
„Byl to velmi těžký zápas. Ani jedna z nás nic nevypustila. Měla jsem spoustu příležitostí, hlavně ve druhém setu. Nedokázala jsem ho ale dotáhnout do vítězného konce, takže jsem musela počkat na další šanci a pokračovat dál,“ řekla Nosková.
Nosková uspěla navzdory tomu, že prohrála s Kosťukovou na vítězné míče 27:36 a udělala i více nevynucených chyb (37:33). Nezaznamenala ani jedno eso. „Na konci to ze mě hodně spadlo. Mohlo to jít i úplně na opačnou stranu. Jsem ráda, že se mi už nějakou dobu nestalo, že jsem měla několik mečbolů a pak jsem ten zápas prohrála. Mám radost, že to vyšlo, ale nebudu lhát, brala bych i výhru ve dvou setech,“ uvedla s úsměvem.
Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou se Nosková utká potřetí, zatím ji ani jednou neporazila. Naposledy s ní prohrála letos v semifinále turnaje v Indian Wells 3:6, 4:6.
Nosková s Kosťukovou vstoupily do utkání nervózně a v úvodu si po chybách vyměnily servis. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala další brejk v sedmé hře, ani tentokrát ho ale nepotvrdila. Teprve až v závěru česká hráčka uspěla. Po dalším prolomeném podání soupeřky v jedenácté hře sadu doservírovala poté, co využila druhý setbol.
Ve druhé sadě mohla Nosková duel dotáhnout. Po brejku v sedmé hře vedla 4:3 a Kosťuková si v další výměně, kterou také prohrála, skrývala obličej do dlaní a utírala slzy. Česká hráčka ale náskok 5:3 nevyužila. V desátém gamu neproměnila na servisu dva mečboly a po celkově čtyřech ztracených gamech v řadě sadu ztratila. Kosťuková na konci nevěřícně rozhodila rukama, zatímco Nosková opustila na chvíli kurt.
Utkání vyvrcholilo ve třetí sadě. Nosková získala výhodu brejku v páté hře, hned o ni ale přišla. Rozhodl sedmý, tzv. Tildenův game, v němž česká hráčka vzala znovu Kosťukové servis a za stavu 5:4 opět podávala na vítězství.
I tentokrát se propracovala k mečbolům, ale nevyužila je. Při třetí a čtvrté možnosti zahrála míč do autu a Kosťuková poté kontrovala brejkbolem. Ten Nosková odvrátila a vypracovala si pátý mečbol – pro změnu ho ale poslala po dlouhé výměně do sítě. Teprve až při šesté šanci zahrála Nosková tvrdý servis, který Ukrajinka na druhou stranu kurtu nevrátila.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Alcaraz (2–Šp.) – Paul (20–USA) 6:4, 6:3, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Gonzalez, Molteni (Arg.) – Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) 7:6 (9:7), 6:3, Glasspool, Cash (9–Brit.) – Pavlásek, Rikl (ČR) 7:6 (7:2), 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Sabalenková (1-Běl.) – Townsendová (USA) 6:4, 6:3, Nosková (6–ČR) – Kosťuková (11–Ukr.) 7:5, 5:7, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Sie Šu-wej, Ostapenková (4–Tchaj-wan/Lot.) – Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 6:1, 7:6 (7:4).
Junioři:
Dvouhra – 1. kolo:
Konduri (USA) – Kusý (ČR) 6:4, 6:3.
Juniorky:
Dvouhra – 1. kolo:
Piňerová (10-Šp.) – Heřmanová (ČR) 7:5, 6:1.