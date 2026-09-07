Linda Nosková po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open připustila, že její zápasy v poslední době, kdy je blízko výhře, pak se to vzdálí a pak je zase blízko, nejsou ideální pro mentální zdraví. Wimbledonská šampionka si průnik mezi nejlepší osmičku v New Yorku zajistila díky výhře nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou 7:5, 5:7, 6:4, když duel ukončila až při šestém mečbolu. Čeká ji souboj se světovou jedničkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.
„Byl to velmi těžký zápas. Ani jedna z nás nic nevypustila. Měla jsem spoustu příležitostí, hlavně ve druhém setu. Nedokázala jsem ho ale dotáhnout do vítězného konce, takže jsem musela počkat na další šanci a pokračovat dál,“ řekla Nosková.
Utkání vyhrála bezmála po dvou a půl hodinách. Mohla ale uspět už dříve, když ve druhé sadě vedla 5:4 a měla první dva mečboly. Světová jedenáctka Kosťuková je ale odvrátila, sadu otočila a vynutila si třetí set.
„Marta je velká hráčka. Věděla jsem, že ať už servíruju, nebo returnuju, nebude to lehké. Vždy do toho víceméně šla ona. Tuším, že ode mě byly na mečboly jen asi dvě nevynucené chyby. Bylo to těžké dohrát do toho posledního míče. Přišlo mi, že když se mi to nehodilo, vždycky vytáhla něco z rukávu,“ uvedla Nosková.
Situace se pak opakovala i v závěru třetí sady, kdy Nosková měla rovněž za stavu 5:4 další možnosti. Při třetím a čtvrtém mečbolu zahrála míč do autu, pátý namířila do sítě. Využila až šestý.
„U něj jsem už moc klidná nebyla. Klepala se mi ruka už při tom druhém,“ řekla s úsměvem Nosková. „Přijde mi, že těchto zápasů, kdy jsem blízko, pak se to vzdálí a pak jsem zase blízko a taháme se na konci, mám v poslední době až moc. Není to nejlepší pro mé mentální zdraví ani pro mentální zdraví mého týmu. Nicméně tyhle zápasy jsou asi ty, na kterých záleží nejvíc,“ podotkla nasazená šestka.
Po proměněném mečbolu si zakřičela a přidřepla k zemi. „Spadlo to ze mě hodně. Ten zápas mohl jít úplně na opačnou stranu. Jsem ráda, že se mi už nějakou dobu nestalo, že jsem měla několik mečbolů a pak jsem ten zápas prohrála. Mám radost, že to vyšlo, ale nebudu lhát: Brala bych i výhru ve dvou setech,“ uvedla.
Před závěrečným třetím setem také odešla na chvíli z kurtu. Připomněla tím situaci z finále letošního Wimbledonu, kdy proti Karolíně Muchové neproměnila ve druhém setu pět mečbolů. I tehdy duel po návratu na dvorec úspěšně dokončila.
„Bylo tam hodně hluku, ale samozřejmě jsem se potřebovala znovu nastartovat. Musela jsem se znovu soustředit a nechat to za sebou, což nebylo vůbec jednoduché. Po takových chvílích je vždy nejdůležitější dát se psychicky znovu dohromady. Ať už to bylo ve Wimbledonu, nebo tady,“ řekla Nosková.
Postupem do čtvrtfinále si na US Open vylepšila osobní maximum. Dosud byla ve Flushing Meadows nejdál ve 3. kole. „Je to super. Jsem ráda, že pořád přežívám, a těším se na další zápas,“ uvedla Nosková, která je i poslední českou zástupkyní ve dvouhře. „Já to tak neberu, ale když to zmiňujete, tak je to asi zodpovědnost. Myslím, že všichni Češi se snažíme a to je vše, na čem záleží,“ uvedla.
V boji o semifinále narazí na vítězku posledních dvou ročníků a světovou jedničku Sabalenkovou. S tou dosud hrála dvakrát, ani jednou neuspěla. Letos s ní prohrála v semifinále v Indian Wells 3:6, 4:6, před třemi lety jí podlehla také ve finále v Adelaide.
„Oba zápasy byly odlišné. Ten poslední v Indian Wells byl velmi těžký a vyrovnaný, ale ona ho zvládla dobře. Vyhrála celý turnaj, stejně jako tady vyhrála poslední dva roky. Uvidíme, co se stane. Teď mám den na to, abych si odpočinula, znovu se soustředila a připravila se. Očekávám rychlý tenis,“ doplnila Nosková.
Nosková se utká s obhájkyní titulu Sabalenkovou o semifinále
V případě výhry by se Nosková nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o post světové jedničky.
„Aryna je velmi konzistentní prakticky ve všem, co dělá. Ať už jde o servis, nebo o to, že jde do každého returnu, do kterého může. Hraje také velmi dobře od základní čáry a nebojí se chodit na síť. Umí využít kraťasy nebo slicy, aby měnila rytmus hry. Proto je jednou z nejlepších hráček na světě,“ řekla jednadvacetiletá Češka.
Nosková se utká se Sabalenkovou potřetí. Zatím nezískala proti čtyřnásobné grandslamové šampionce ani set. Letos s ní prohrála v semifinále v Indian Wells 3:6, 4:6, před třemi lety jí podlehla ve finále v Adelaide 3:6, 6:7.
„Oba zápasy byly hodně odlišné. Ten poslední v Indian Wells byl velmi těžký a vyrovnaný, ale ona ho zvládla dobře. Vyhrála celý turnaj, stejně jako tady vyhrála poslední dva roky,“ uvedla Nosková. „Úplně jsem teď její hru nesledovala, ale znám ji velmi dobře. Uvidíme, co se stane. Teď mám den na to, abych si odpočinula, znovu se soustředila a připravila se. Očekávám rychlý tenis,“ řekla.
Osmadvacetiletá Sabalenková bojuje na US Open o to, aby se i po posledním grandslamu sezony udržela na pozici světové jedničky. Jistotu jí dá jen celkové vítězství a musí zároveň doufat, že se její hlavní rivalka Jelena Rybakinová z Kazachstánu nedostane do semifinále. V případě porážky ve čtvrtfinále s Noskovou by její naděje definitivně zhasla.
„Úplně jsem se od těchto věcí oprostila. Tohle vše je jen kdyby. Soustředím se na sebe a snažím se hrát co nejlépe. Vždycky existují nějaké scénáře, co jak může být, ale snažím se je neřešit,“ řekla Sabalenková.
Žebříček neřeší ani Nosková, která zůstává ve dvouhře na US Open poslední českou účastnicí. „Vůbec se nad tím nepozastavuju. Ani netuším, kde přesně v žebříčku jsem já. Body a žebříčky jdou úplně mimo mě,“ uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.