Siniaková s Townsendovou bez větších problémů postoupily do čtvrtfinále US Open

Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily australsko-americkou dvojici Storm Hunterová, Desirae Krawczyková 7:6, 6:4. Turnajové jedničky vyhrály utkání za hodinu a 49 minut.
Třicetiletá Siniaková dál živí naději na dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově. S Townsendovou mohou zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech grandslamů. Letos uspěly také na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.
Česko-americká dvojice ani ve třetím letošním utkání ve Flushing Meadows nepřišla o set, i když nechybělo moc. V prvním setu ztratily Siniaková s Townsendovou hned první servis a prohrávaly 0:3. V posledním možném gamu se jim však za stavu 3:5 podařilo soupeřky brejknout a sada dospěla do zkrácené hry.
V ní nasazené jedničky ztrácely už 3:6 a odvracely tři setboly. Těžké chvíle ale opět ustály a pěti získanými výměnami v řadě otočily na 8:6.
Ve druhém setu Siniaková s Townsendovou vybojovaly brejk jako první a ujaly se vedení 4:2. Přestože o výhodu ihned přišly, za stavu 5:4 dostaly servírující Hunterovou pod tlak a proměnily druhý mečbol. V dalším kole narazí buď na španělsko-americkou dvojici Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová, nebo na estonsko-mexický pár Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová.
„Nebudu chodit kolem horké kaše, nehrály jsme dnes náš nejlepší tenis. Bylo to náročné. O to víc jsme ale byly nadšené, že jsme to zmákly a bojovaly až do konce,“ řekla Siniaková. „Při hře jsme se moc nescházely. Když Taylor hrála lépe, mně to nesedlo a pak obráceně. Dělaly jsme chyby, na které nejsme zvyklé. Hledaly jsme se, ale o to je to cennější, že jsme to takhle urvaly a zvládly ve dvou setech,“ dodala.