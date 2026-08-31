Pouhých 58 minut trvalo Karolíně Muchové, než porazila na US Open Rakušanku Sinju Krausovou a postoupila do 2. kola. Před vstupem do turnaje ve dvouhře ji povzbudil triumf ve smíšené čtyřhře, kterou minulý týden ovládla v New Yorku s Jakubem Menšíkem.
„Vzhledem k formátu té soutěže, která trvala jen dva dny, je to trochu zvláštní a jiné si uvědomit, že člověk vyhrál grandslam. Myslím, že jsme to tak i s Kubou brali. Když jsme ale pak dostali tu trofej a viděli tam jména jako Martina Navrátilová, tak si člověk řekne: Ty jo, to je pro nás docela úspěch,“ řekla Muchová.
Olomoucká rodačka s Menšíkem vyhráli v mixu všechny čtyři zápasy. Ve finále porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6, 10:6 a získali první grandslamový titul. „Po zápase jsme měli oba dopingovku, takže jsme tu trochu zklejsli a tým nám mezitím přinesl nějaké přípitky a občerstvení. Sedli jsme si s oběma našimi týmy, na půl hoďky jsme si přiťukli, ale pak už bylo dost pozdě, takže jsme jeli zpět na hotely, odpočívat a připravovat se dál,“ líčila Muchová.
Oslavy si tenistka užila, poté se od nich ale snažila už co nejvíce oprostit. Ráda by totiž uspěla i v dalších dnech ve dvouhře. „Ten tenis je tak rychlý, že člověk hned přepne a soustředí se na singla. Nebyl tedy úplně čas na velké oslavy nebo uvědomění si čehokoliv. Samozřejmě, když se tu s Kubou potkáme, tak si plácáme a oba nás to povzbudilo, ale už se soustředím zase na singl,“ řekla Muchová.
Vstup do turnaje ve dvouhře nasazené sedmičce vyšel. Rakušankou Krausovou porazila hladce za 58 minut. „Byla jsem ráda, že jsem zpět na kurtu a hraju zase singla. Neměla jsem obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde. Jsem ráda, že jsem to zvládla a že jsem se v tom druhém setu i zlepšila. Nakonec to bylo ideální, hrát zápas takhle hodinu. První kola bývají nevyzpytatelná, takže jsem ráda, že se mi to podařilo,“ uvedla svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda.
Díky úspěšnému vstupu do turnaje zaznamenala první singlovou výhru od Wimbledonu, kde prohrála ve finále s Lindou Noskovou. Po turnaji v All England Clubu absolvovala drobný chirurgický zákrok a nehrála.
„Dnes to byla asi klasická zdravá nervozita jako před každým prvním zápasem. Nebylo to nic extra. Spíše jsem se těšila, že zase mohu hrát. V New Yorku to mám extra ráda, takže jsem byla spíše na zápas natěšená,“ řekla Muchová.
Před začátkem turnaje oslavila i 30. narozeniny. „Já bych to asi přešla, ale tím, že tu mám hodně známých a kamarádů z Česka, tak mě trochu přinutili to oslavit asi třikrát. Takže je mi nyní asi 33,“ uvedla s úsměvem. „Vzali jsme to poctivě a byli na různých hezkých místech a večeřích. Bylo to hezké si takto sednout a připít si se svými blízkými,“ doplnila Muchová, která v dalším kole narazí na Britku Katie Boulterovou.
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