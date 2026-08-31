Muchová začala hladkou výhrou nad Krausovou, dál jde i Bouzková. Bejlek podlehla Bucsaové

Karolína Muchová zahájila dvouhru na US Open hladkým vítězstvím nad Rakušankou Sinjou Krausovou 6:3, 6:0 a postoupila do 2. kola. V něm nasazená sedmička narazí na Britku Katie Boulterovou. Dál jde i Marie Bouzková po výhře nad Francouzkou Elsou Jacquemotovou 6:2, 6:2. Naopak dohrála Sára Bejlek. Semifinalistka turnaje v Cincinnati podlehla Španělce Cristině Bucsaové 5:7, 6:4, 1:6.
Na betonových kurtech v New Yorku půjde dnes do akce také Jakub Menšík, kterého čeká Japonec Šintaro Močizuki. Dalibor Svrčina se střetne s Valentinem Royerem z Francie, wimbledonská šampionka Linda Nosková bude hrát s domácí Katie Volynetsovou a Kateřina Siniaková se pokusí postoupit přes Italku Elisabettu Cocciarettovou.
Wimbledonská finalistka Muchová navázala v New Yorku na úspěšné vystoupení ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrála minulý týden po boku Menšíka.
Devadesátou hráčku světa Krausovou porazila za 58 minut. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama jí čtyřikrát servis vzala.
„Byla jsem ráda, že jsem zpět na kurtu a hraju zase singla. Neměla jsem obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde. Jsem ale ráda, že jsem to zvládla a že jsem se v tom druhém setu i zlepšila. Začala jsem lépe servírovat a měla jsem vyšší procento. Nakonec to bylo ideální, hrát zápas takhle hodinu. První kola bývají nevyzpytatelná, takže jsem ráda, že se mi to podařilo,“ řekla Muchová.
První set získala dvojnásobná semifinalistka US Open díky brejku ve čtvrté hře. Ve druhé sadě pak Muchová povolila soupeřce jen pět fiftýnů a nadělila jí za 23 minut „kanára“. Ve dvouhře si připsala 11 vítězství z posledních 12 zápasů.
O jeden game více povolila soupeřce Bouzková, která porazila Jacquemotovou za necelou hodinu a půl. Třiadvacetileté Francouzce oplatila ve Flushing Meadows loňské vyřazení ze stejné fáze. Ve 2. kole se vítězka letošního turnaje v Bogotě a Nottinghamu střetne s Britkou Harriet Dartovou.
„Bylo to takové déjà vu. Loni jsem tady s ní hrála a trochu se mi to utkání připomnělo. Jsem ráda, že jsem začátek vybojovala a otočila. Potom se zápas vyvíjel líp. Stále tam ale byly dlouhé a důležité gamy,“ uvedla Bouzková.
„Byl to ode mě solidní zápas, držela jsem se své hry. Údery byly kvalitní. Jsem ráda za pozitivní vstup do turnaje. Je na čem stavět dál,“ prohlásila.
Bouzková sice vstoupila do utkání ztraceným servisem, vývoj ale otočila čtyřmi gamy v řadě. Sadu ukončila na příjmu druhým využitým setbolem. Ve druhé sadě pak byla česká hráčka na servisu stoprocentní a po dalších dvou brejcích dotáhla duel k vítězství.
Dvacetiletá Bejlek podlehla Bucsaové po třech setech. Proti 40. hráčce světa zaznamenala 48 nevynucených chyb a dohrála v 1. kole grandslamu potřetí v sezoně.
„Samozřejmě mě to mrzí, ale myslím, že jsem dnes udělala maximum, čeho jsem byla schopná. V závěru mi trochu došly síly, což bylo vidět,“ uvedla Bejlek.
„Hlavní problém asi vím, ale nebudu ho říkat navenek. Nebylo to dnes ono. Dělala jsem spoustu nevynucených chyb, moc jsem neservírovala. Snažila jsem se pořád bojovat, ale bohužel to nestačilo.“
Bejlek sice v prvním setu smazala manko dvou brejků a srovnala z 1:4 na 5:5, poté ale přišla o servis znovu a sadu ztratila. Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna řešila nepříjemné chvíle i ve druhé sadě, kde prohrávala 2:4. Čtyřmi gamy v řadě sice vývoj otočila a srovnala, třetí set už jí ale nevyšel. V něm uhrála jen jeden game.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra muži – 1. kolo: Vacherot (22-Mon.) – Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, 7:5, Mannarino (Fr.) – Tirante (Arg.) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Dvouhra ženy – 1. kolo: Muchová (7) – Krausová (Rak.) 6:3, 6:0, Bouzková (25) – Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:2, Bucsaová (Šp.) – Bejlek (28) 7:5, 4:6, 6:1, Sakacumeová (Jap.) – Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:3, Savangkevová (Thaj.) – P. Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) – Osoriová (Kol.) 6:2, 6:4, Taggerová (Rak.) – Korpatschová (Něm.) 6:0, 7:6 (7:4).