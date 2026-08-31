Djokovič na US Open vypadl už v prvním kole

Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovič skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:7, 7:5, 6:4, 2:6 a 1:6 s Marianem Navonem z Argentiny. S turnajem se v prvním kole rozloučila také Venus Williamsová.
Devětatřicetiletý Djokovič celý zápas bojoval nejen se soupeřem, ale také se zdravotními problémy. Několikrát se pozvracel, trápily ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřit záda.
„Všichni jste viděli, že jsem se na kurtu cítil hrozně. Jsou to věci, co mě bohužel při zápasech trápí skoro celý rok. Zvracení, pak se přidají křeče... Teď mi na konci ještě odešla záda a rameno,“ citovala Djokoviče agentura AP.
Djokovič nakonec s Navonem prohrál za čtyři hodiny a 36 minut. Do zápasu přitom čtvrtý nasazený hráč vstoupil dobře a v prvním setu vedl 4:1, pětadvacetiletý Argentinec však skóre otočil a uspěl 7:5 v tie-breaku.
Obrat poté předvedl i Djokovič a ujal se vedení 2:1 na sety. Potom mu ale došly síly a v úvodním kole grandslamu vypadl poprvé od Australian Open v roce 2006. Celkem v utkání s Navonem udělal 70 nevynucených chyb.
„V podstatě jsem se ale od čtvrté hry prvního setu jen trápil. Cítil jsme se hrozně a hrál jsem ještě hůř. Každá vteřina na kurtu pro mě dnes byla obrovským utrpením,“ prohlásil Djokovič, který prohrál třetí zápas za sebou.
Navone byl z vítězství nad svým idolem nadšený. „Je to neuvěřitelné. Pět setů proti nejlepšímu hráči všech dob. Jsem neskutečně šťastný, hrozně moc to pro mě znamená a je to stoprocentně splněný sen,“ uvedl.
Hned v prvním kole vypadla i na divokou kartu startující Venus Williamsová. Šestačtyřicetiletá sedminásobná grandslamová vítězka podlehla v americkém duelu Sofii Keninové 2:6, 6:7. Vítězka US Open z let 2000 a 2001 ve druhé sadě nevyužila v tie-breaku čtyři setboly, od vedení 6:2 už neuhrála žádný míč.
Venus, jež v New Yorku nastoupí na pozvání pořadatelů také do čtyřhry se sestrou Serenou, naposledy vyhrála na grandslamech zápas dvouhry v roce 2021 ve Wimbledonu. Dalších šest účastí včetně aktuálně čtvrté ve Flushing Meadows pro ni skončilo hned v prvním kole. V letošním roce neuspěla na Australian Open a prohrála všech dvanáct dosavadních zápasů.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra mužů – 1. kolo: Lehečka (18) – Carreňo (Šp.) 6:1, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2, Samuel (Brit.) – Macháč 6:2, 6:3, 6:2, Etcheverry (27-Arg.) – Kopřiva 6:3, 6:4, 6:0, Majchrzak (Pol.) – Medjedovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:3, Mérida (Šp.) – Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:2, Rinderknech (26-Fr.) – Šimabukuro (Jap.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:4), 6:2, Wu I-ping (Čína) – Walton (Austr.) 7:6 (7:2), 6:2, 7:5, Medvěděv (7-Rus.) – Gaston (Fr.) 6:4, 6:2, 6:4, Paul (20-USA) – Wong (Hong.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 6:3, Van Assche (Fr.) – Norrie (29-Brit.) 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, 6:3, Harris (JAR) – Kennedy (USA) 6:4, 6:2, 6:2, Prižmič (Chorv.) – Ševčenko (Kaz.) 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5, Munar (Šp.) – Atmane (Fr.) 6:7 (5:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 7:5, Faria (Portug.) – Brooksby (USA) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:2, Shapovalov (Kan.) – Kecmanovič (Srb.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1, Navone (Arg.) – Djokovič (4-Srb.) 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1, Bublik (15-Kaz.) – Wolf (USA) 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.
Dvouhra žen – 1. kolo: Rachimovová (Uzb.) – Krejčíková (27) 7:6 (7:4), 6:2, Plíšková – Vandewinkelová (Belg.) 2:6, 7:5, 6:3, Paoliniová (19-It.) – Erjavecová (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:4, Pegulaová (3-USA) – Ruseová (Rum.) 6:3, 6:2, Vekičová (Chorv.) – Gibsonová (Austr.) 6:2, 4:6, 6:3, Kosťuková (11-Ukr.) – Hunterová (Austr.) 6:4, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) – Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2, Jacenková (Rus.) – Zarazúaová (Mex.) 4:6, 6:4, 7:6 (9:7), Wang Sin-jü (Čína) – Arangová (Kol.) 6:4, 6:2, Tararudíová (Thaj.) – Kalievová (USA) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, Stefaniniová (It.) – Jastremská (Ukr.) 6:3, 4:6, 6:1, Svitolinová (9-Ukr.) – Sierraová (Arg.) 6:1, 6:2, Alexandrovová (18-Rus.) – Kesslerová (USA) 6:2, 6:2, Prestonová (Austr.) – Parksová (USA) 6:3, 6:3, Boulterová (Brit.) – Leeová (USA) 6:4, 3:6, 6:0, Keninová – V. Williamsová (obě USA) 6:2, 7:6 (8:6).