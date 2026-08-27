To je na ukončení kariéry, žertoval Menšík po zisku titulu na US Open

Jako velké povzbuzení před začínajícími dvouhrami na US Open vnímají Jakub Menšík a Karolína Muchová svůj triumf ve smíšené čtyřhře. Muchová webu Tenisový svět řekla, že titul v hvězdně obsazeném mixu nečekala, Menšík pro změnu žertoval, že může ukončit kariéru.
„Zní to šíleně, vždyť je to má první smíšená čtyřhra. Mám teď stoprocentní úspěšnost. To je skoro na to, abych ukončil kariéru... Ba ne, dělám si legraci,“ řekl Menšík. „Byla to zábava. Šli jsme si to tam užít a zahrát si pár zápasů před hlavní soutěží. Hráli jsme dobře a začalo to být reálné. Když už jsme se dostali tak daleko, jsme rádi, že jsme mohli nakonec pozvednout i tu trofej,“ podotkl Menšík.
Čeští tenisté vyhráli v newyorském Flushing Meadows všechny čtyři zápasy. V semifinále porazili po dvou odvrácených mečbolech ruskou dvojici Andrej Rubljov, Mirra Andrejevová 5:4, 3:5, 11:9 a v následném finále zdolali italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6, 10:6.
„Myslím, že také hrálo roli, že jsme začali později. Bylo to jiné, než když jsme předtím hráli v 11 hodin, kdy svítilo sluníčko. Dnes jsme už hráli za umělého osvětlení. Byla to velká show,“ řekla Muchová. „Oba jsme velmi soutěživí, takže jakmile to začne, jdeme do toho naplno. Asi jsme dělali něco dobře, když jsme se dostali až sem,“ uvedla olomoucká rodačka.
Pro Muchovou i Menšíka jde o první grandslamový titul v kariéře. Sedmá singlistka světa Muchová byla dosud ve dvouhře letos ve finále Wimbledonu a před třemi lety na Roland Garros. Menšíkovým maximem z turnajů „velké čtyřky“ bylo zatím semifinále letošního Roland Garros.
„Ještě si to úplně neuvědomuju. Samozřejmě jsme s Jakubem oba singlisté a tak to vždycky vnímám. Ale cítím, že jsme s Kubou v pohodě. Šlo to v tomto formátu hodně rychle. Jsem hrozně šťastná, že jsme vyhráli, určitě jsem to neočekávala. Trochu to teď oslavíme a dopřeju si možná nějaký volnější den,“ podotkla Muchová.
Oba tenisté také věří, že jim titul ze smíšené čtyřhry pomůže i do blížícího se turnaje v singlu. Program dvouhry začne v New Yorku v neděli. „Určitě to povzbudí. Nejen protože jsme vyhráli titul, ale také, že jsme sehráli skvělé zápasy. Byla to sice jiná disciplína, ale mohli jsme si také zkusit na kurtu spoustu věcí. Určitě vám to dodá spoustu sebevědomí. Je dobře, že teď máme chvíli volno, než dvouhry začnou. Ty jsou samozřejmě tím hlavním, proč tu jsme,“ doplnil na tiskové konferenci Menšík.