Sabalenková zahájila útok na newyorský hattrick výhrou nad Osoriovou

Aryna Sabalenková vykročila za obhajobou titulu vítězstvím nad Kolumbijkou Camilou Osoriovou. Světová jednička, která ovládla předchozí dva ročníky newyorského grandslamu, vyhrála 6:2, 6:4 a připsala si na US Open 15. vítězství v řadě.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka postrádá v poslední době na kurtech obvyklou jistotu a na titul čeká od březnových úspěchů v Indian Wells a Miami.
Vstup do zápasu jí usnadnila soupeřka, která ve dvou gamech na podání napáchala pět dvojchyb. Sabalenková se rychle ujala vedení 4:1, a přestože v šesté hře ani ona neudržela servis, první set za 40 minut získala.
Druhou sadu, v jejímž úvodu si hráčky navzájem sebraly podání, rozhodla favoritka dalším brejkem v koncovce. Její další soupeřkou bude ruská kvalifikantka Polina Jatčenková.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra muži – 1. kolo: Vacherot (22-Mon.) – Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, 7:5, Mannarino (Fr.) – Tirante (Arg.) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Dvouhra ženy – 1. kolo: Muchová (7) – Krausová (Rak.) 6:3, 6:0, Bouzková (25) – Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:2, Bucsaová (Šp.) – Bejlek (28) 7:5, 4:6, 6:1, Sakacumeová (Jap.) – Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:3, Savangkevová (Thaj.) – P. Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) – Osoriová (Kol.) 6:2, 6:4, Taggerová (Rak.) – Korpatschová (Něm.) 6:0, 7:6 (7:4).