Tenis

Muchová ovládla turnaj v Bad Homburgu. Po dominantním výkonu Ósakaová vzdala kvůli zranění


27. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Ósakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.

Devětadvacetiletá Muchová, která plnila v Německu roli nasazené čtyřky, získala při své třetí letošní finálové účasti druhý titul a první na trávě. Triumfovala již v únoru v Kataru, v dubnu na antuce ve Stuttgartu poslední zápas prohrála. Celkově má bilanci z finálových zápasů 3:6.

Muchová uspěla proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Ósakaové potřetí, vzájemné duely mají 3:3. Japonka měla potíže od úvodu, po třetím gamu si za stavu 0:3 vzala pauzu na ošetření. Poté, co ztratila i první hru druhé sady, finále skrečovala.

V Německu obě hráčky začaly hrát nezvykle brzy kvůli úmornému vedru. „Byl to úžasný týden. Kdyby bylo možná o deset stupňů méně, bylo by to lepší. Jsem ale moc ráda, že jsem získala svůj první titul na pětistovce a na trávě. Každý, kdo sem tento týden přišel, by si zasloužil medaili. Je tu horko jako v pekle, a přesto jsem neviděla v hledišti volná místa,“ řekla v proslovu na kurtu Muchová.

Olomoucká rodačka, která na turnaji vyřadila také Rumunky Elenu-Gabrielu Ruseovou, Irinu-Camelii Beguovou či Dánku Claru Tausonovou, triumfovala na trávě v Bad Homburgu jako druhá Češka. Před třemi lety to byla Kateřina Siniaková.

V živém žebříčku WTA se Muchová posunula na deváté místo a bude opět českou singlovou jedničkou. Do Wimbledonu vstoupí svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda v pondělí, stejně jako na Roland Garros v 1. kole narazí na Rusku Anastasiji Zacharovovou.

Ósakaová řešila problém s nohou

Muchová byla od začátku finále aktivnější. Poté, co utekla po dvou brejcích do vedení 3:0, Ósakaová si nechala ošetřit pravé chodidlo. Česká tenistka nedovolila 15. hráčce světa jediný brejkbol a sadu ukončila dalším brejkem.

Pak už odehrály jediný game. Poté, co Muchová udržela servis, Ósakaová přešla k lavičce a vzdala. Přišla tak o šanci na osmý titul, finále prohrála čtvrté v řadě.

„Omlouvám se, že jsem nebyla schopná zápas dokončit. Atmosféra tu ale byla celý týden vynikající,“ řekla Ósakaová. „Gratuluji Karolíně. Je to jedna z nejpohodovějších hráček na Tour a hrát proti ní je vždy velká zábava. Přeji jí i hodně štěstí do Wimbledonu,“ doplnila Ósakaová.

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