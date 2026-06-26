Jedna z nejsilnějších sestav: Do Prahy dorazí i Mertensová, Sakkariová či Linetteová

Elise Mertensová, Maria Sakkariová, Diane Parryová, Jessica Bouzasová nebo šampionka z roku 2024 Magda Linetteová patří mezi další přihlášené účastnice turnaje Livesport Prague Open. Připojily se k již potvrzeným Češkám Marii Bouzkové, Barboře Krejčíkové, Sáře Bejlek či Nikole Bartůňkové.
Turnaj se uskuteční nově na Štvanici od 20. do 26. července.
Třicetiletá Belgičanka Mertensová by mohla být nejvýše nasazenou zahraniční hráčkou. Šestinásobné grandslamové šampionce ze čtyřhry patří nyní v singlovém žebříčku 26. příčka. Řekyně Sakkariová je bývalá světová trojka a dvojnásobná grandslamová semifinalistka. Polka Linetteová turnaj v Praze před dvěma lety na antuce vyhrála.
„Jde o jednu z nejsilnějších sestav přihlášených v šestnáctileté historii turnaje. Pro jistotu startu v hlavní soutěži bylo nutné postavení v první stovce světového žebříčku. Vedle toho nás těší tradiční silné domácí zastoupení. Je to i jeden z hlavních důvodů, proč turnaj organizujeme,“ řekl ředitel turnaje a předseda pořádajícího klubu TK Sparta Praha Miroslav Malý.
Z dalších zahraničních hráček jsou přihlášené Australanky Maya Jointová a Ajla Tomljanovicová, Chorvatka Antonie Ružičová, Němka Eva Lysová, Ukrajinka Daria Snigurová či Američanka Alycia Parksová.
Vedle obhájkyně titulu a dvojnásobné vítězky Bouzkové, šampionky z roku 2021 Krejčíkové, Bejlek a Bartůňkové figurují v hlavní soutěži také Tereza Valentová a vítězka letošního juniorského Roland Garros Alisa Okťabreva, která získala tento týden české občanství. Pro start na turnaji obdržela divokou kartu.
Mezi náhradnicemi jsou zatím Dominika Šalková, Laura Samson, Linda Fruhvirtová, Gabriela Knutson, Lucie Havlíčková, Tereza Martincová nebo Barbora Palicová.
Bouzková se na obhajobu titulu těší. „Cítím se dobře, žádné zranění mě netrápí, vše je v pořádku. Začínám se připravovat na Wimbledon a pak hned zamířím do Prahy na Livesport Prague Open,“ uvedla. „Těším se na svůj oblíbený turnaj v novém prostředí. Areál na Spartě, v mém domovském klubu, jsem měla moc ráda, ale Centrální kurt na Štvanici s plnými tribunami bude jistě výjimečný zážitek. Obhajoba titulu je motivující. Díky čerstvému titulu (v Nottinghamu) a získaným bodům se mi ulevilo a nejsem pod tlakem, že musím uspět za každou cenu. O to více se na zápasy těším. Pokusím se získat turnajový hattrick a zkusím v Praze znovu zvítězit,“ doplnila Bouzková.
Turnaj WTA se vrátí na Štvanici poprvé od roku 2010, naposledy se zde hrál na antuce, tentokrát se uskuteční na tvrdém povrchu. Ženský turnaj na Spartě se konal od roku 2010, posledních pět let spadá do kategorie WTA 250.