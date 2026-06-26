Muchová bude hrát v Bad Homburgu o titul, Malečková a Škoch si v Eastbourne zahrají finále deblu

Karolína Muchová postoupila na turnaji v Bad Homburgu do finále. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila dvakrát 6:4 a o titul si zahraje s Naomi Ósakaovou. Utkání bylo po první sadě na hodinu a půl přerušeno kvůli extrémně vysokým teplotám, poté se však hráčky vrátily na kurt. Turnaj v Eastbourne může mít české šampionky ve čtyřhře zásluhou Jesiky Malečkové a Miriam Škoch. Češky si finále zajistily po vítězství 7:6, 6:4 nad britsko-nizozemským párem Maia Lumsdenová, Isabelle Haverlagová.
Devětadvacetiletá Muchová se v generálce před Wimbledonem probojovala do svého letošního třetího finále. Zatímco v únoru získala na turnaji v Kataru druhý titul na okruhu WTA, v dubnu nestačila ve Stuttgartu na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Nasazená čtyřka Muchová navázala v Bad Homburgu na předchozí triumfy nad Dánkou Clarou Tausonovou nebo jinou Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou. Proti Ruseové, která vyřadila v úvodu jinou Češku Lindu Noskovou, získala první set v koncovce, poté co získala brejk v 10. gamu. Pak byl duel přerušen, v německém dějišti panovaly teploty kolem 38 stupňů Celsia.
Malečková a Škoch si v Eastbourne zahrají o druhý společný titul
Jesika Malečková a Miriam Škoch už letos v dubnu vybojovaly trofej na antukovém podniku v Rouenu ve Francii. Posledními soupeřkami na cestě za trofejí v Eastbourne jim budou nasazené jedničky Gabriela Dabrowská z Kanady a Brazilka Luisa Stefaniová.
O singlový titul si v sobotu zahrají turnajová dvojka Madison Keysová z USA a Němka Tatjana Mariaová.