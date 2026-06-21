Bouzková vyhrála turnaj v Nottinghamu

Skvělá zpráva pro český tenis. Marie Bouzková porazila ve finále turnaje v Nottinghamu Emmu Navarrovou z USA 7:6, 4:6, 6:2. Vybojovala tím svůj čtvrtý titul na okruhu WTA.
Sedmadvacetiletá Bouzková navázala na dubnový triumf z antukového turnaje v Bogotě a celkově si v jubilejním desátém finále připsala čtvrtý titul. V Nottinghamu zvítězila jako druhá Češka po Karolíně Plíškové v roce 2016, kterou Bouzková letos vyřadila v semifinále.
Po vítězství se posune v žebříčku WTA na 22. místo a vylepší si tak osobní maximum. Navarrová naopak nenavázala na letošní triumf ze Štrasburku, ve finálovém utkání na elitním okruhu prohrála poprvé a čtvrtý titul nepřidala.
Pražské rodačce pomohly čtyři využité brejkboly z celkových 14, o servis přišla třikrát. Navarrové nepomohlo ani deset es. „Chtěla bych poděkovat svému týmu. Byl to velmi těžký týden a jsem ráda za všechnu tu odvedenou práci. Byla to tvrdá práce, ale miluju to,“ řekla v proslovu na kurtu Bouzková, která poděkovala i svému otci. „Je tu dnes se mnou. Všechno nejlepší ke Dni otců,“ dodala.
Bouzková v prvním setu nevyužila dvakrát vedení o brejk. Za stavu 5:6 si navíc poranila pravé chodidlo a nechala si ho během stavu 0:30 ošetřit. Navarrová si poté vypracovala při vedení 40:15 dva setboly, Bouzková je ale odvrátila, vypořádala se i s další pauzou kvůli nevolnosti diváka a vynutila si zkrácenou hru. V ní smazala manko 1:3 a tie-break získala po otočce ze stavu 4:5 na 7:5.
Ve druhé sadě Bouzková naopak na příjmu neuspěla. Přišla o servis v páté hře a manko už nedohnala. Přestože si ještě v koncovce vypracovala za stavu 4:5 tři brejkboly, Navarrová je odvrátila a duel srovnala.
Ve třetím setu rozhodla Bouzková hned v úvodu. Ve druhém gamu vzala Navarrové servis, utekla následně do vedení 3:0 a soupeřce už další šanci na brejk nepovolila. Utkání ukončila na příjmu, kdy za stavu 5:2 proměnila první mečbol.