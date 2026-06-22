Vondroušová si kvůli dopingové kauze čtyři roky nezahraje

Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Jde o stejný trest jako v případě pozitivního testu.
Jak informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), šestadvacetiletá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS a jejímž prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS.
Výběr nejznámějších dopingových případů v tenise za posledních 30 let
Výběr nejznámějších dopingových případů v tenise za posledních 30 let
Květen 1995 – na Roland Garros byly ve vzorcích českého tenisty Karla Nováčka a bývalé světové jedničky Matse Wilandera ze Švédska odhaleny stopy kokainu. Tříměsíční trest vešel v platnost až v květnu 1997, kdy hráči po několika soudních jednáních stáhli odvolání proti zastavení činnosti.
Prosinec 1998 – odebráním bodů a prémií byl potrestán Petr Korda, pozitivně testovaný na nandrolon při Wimbledonu. Mezinárodní tenisová federace (ITF) se později odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu CAS, který protest federace uznal. Kordu, jenž mezitím ukončil kariéru, potrestal symbolickým zákazem startu na jeden rok.
Prosinec 2005 – na Roland Garros měl pozitivní dopingový test na stimulant etilefrin překvapivý finalista Mariano Puerta. Za opakovaný prohřešek obdržel zákaz startu na osm let. CAS mu později snížil trest na dva roky kvůli tomu, že Puerta užil zakázanou látku neúmyslně.
Leden 2008 – bývalá světová jednička Švýcarka Martina Hingisová byla za pozitivní test na kokain ve Wimbledonu potrestána dvouletým zákazem startu a zpětným odebráním bodů i prémií. Hingisová mezitím ukončila kariéru, později se ale na kurty vrátila.
Únor 2013 – Barbora Strýcová dostala půlroční trest za dopingový nález na turnaji v Lucemburku. V těle měla stimulant sibutramin. Záměrné užití látky popřela, podle ní byla obsažena v potravinovém doplňku.
Září 2013 – Chorvat Marin Čilić měl po turnaji v Mnichově pozitivní test na niketamid a dostal devítiměsíční trest. Látku vzal nevědomky v tabletách s glukózou, CAS mu později snížil trest na čtyři měsíce.
Leden 2016 – Ruska Maria Šarapovová měla na Australian Open pozitivní test na meldonium, které bylo na seznam zakázaných látek zařazeno před sezonou. Původní dvouletý trest jí byl posléze zkrácen na 15 měsíců.
Červen 2018 – Italka Sara Erraniová měla při mimosoutěžní kontrole v moči zakázaný letrozol, což vysvětlovala kontaminovaným jídlem. Původně dvouměsíční trest jí CAS později zvýšil na desetiměsíční.
Září 2023 – bývalá světová jednička Rumunka Simona Halepová měla na US Open pozitivní test na zakázanou látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Za dvě porušení pravidel dostala zákaz činnosti na čtyři roky. CAS jí po odvolání zkrátil trest na devět měsíců.
Srpen 2024 – tehdejší světová jednička Iga Šwiateková měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na trimetazidin. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) poté akceptovala její vysvětlení, že látku užila neúmyslně, a dostala zákaz startu na jeden měsíc.
Únor 2025 – lídr žebříčku Ital Jannik Sinner měl na turnaji v Indian Wells o rok dříve nález na anabolický steroid klostebol. Uspěl s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta, a po dohodě s WADA dostal tříměsíční trest.
Červen 2026 – Markéta Vondroušová loni v prosinci neodevzdala vzorek při mimosoutěžní dopingové kontrole, protože podle ní se komisařka nechovala podle obvyklých postupů. Dostala za to čtyřletý zákaz činnosti.