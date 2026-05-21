Los Roland Garros: Muchovou čeká Zacharovová, Noskovou Sakkariová, Lehečku Carreňo

Česká tenisová jednička Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastasiji Zacharovové, Lindu Noskovou čeká Maria Sakkariová z Řecka. Jiří Lehečka sehraje 1. kolo se Španělem Pablem Carreňem a Tomáš Macháč bude čelit Belgičanovi Zizou Bergsovi.
Čtvrteční los dále rozhodl, že dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková se utká s Američankou Hailey Baptisteovou a Nikola Bartůňková narazí na světovou devítku Victorii Mbokovou z Kanady.
Češek je zatím v hlavní soutěži osm, muži jsou ve čtyřech. O postup zabojuje v kvalifikaci ještě Linda Fruhvirtová.
Dalibor Svrčina, Zdeněk Kolář, Karolína Plíšková, Dominika Šalková, Laura Samson, Anna Sisková, Darja Viďmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knutsonová neuspěli.
Devatenáctiletá Tereza Valentová, se v úvodu turnaje utká s o patnáct let starší Polkou Magdou Linetteovou, Kateřina Siniaková bude hrát se Švýcarkou Simonou Waltertovou. Sára Bejlek a Marie Bouzková narazí na hráčky z kvalifikace.
Češi mají v turnaji pět nasazených. Vedle Muchové (10.), Noskové (12.), Lehečky (12.) a Bouzkové (27) je mezi nimi také Jakub Menšík, který bude plnit roli turnajové šestadvacítky. Dvacetiletý tenista zahájí druhý grandslam sezony proti domácímu Titouanu Droguetovi. Na Víta Kopřivu čeká další Francouz Corentin Moutet.
První hráč světa Jannik Sinner se střetne v 1. kole s domácím Clementem Taburem. Čtyřiadvacetiletý Ital může využít absence svého loňského finálového přemožitele Španěla Carlose Alcaraze a získat v Paříži první titul. Zkompletoval by tím tzv. kariérní Grand Slam. Vítěz rekordních 24 grandslamových turnajů Srb Novak Djokovič bude v 1. kole hrát s domácím Giovannim Mpetshi Perricardem.
Obhájkyni titulu Američanku Coco Gauffovou čeká v úvodu Roland Garros souboj s krajankou Taylor Townsendovou. Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková narazí na Španělku Jessicu Bouzasovou a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu se utká se Slovinkou Veronikou Erjavecovou.