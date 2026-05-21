Marie Bouzková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou v generálce na Roland Garros prohrála 3:6, 5:7, utkání ztratila za hodinu a 45 minut.
Sedmadvacetiletá Bouzková, která na turnaji plnila roli nasazené osmičky, prohrála s 30. hráčkou žebříčku Liovou poprvé. Nenavázala proti ní na předchozí tři vítězství. V obou setech nevyužila náskok brejku, celkem přišla pětkrát o servis.
Bouzková přitom zahájila utkání dobře a v prvním setu vedla brzy 2:0. Vzápětí ale prohrála pět gemů po sobě a o sadu přišla.
Ve druhém setu česká tenistka otočila stav z 2:3 na 5:3, sadu ale nedopodávala a ani v desátém gemu nevyužila na příjmu setbol. Vzápětí přišla znovu o podání a Liová duel dotáhla k postupu.