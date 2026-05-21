Tenis

SESTŘIHBouzková nestačila na Liovou a semifinále ve Štrasburku si nezahraje


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou v generálce na Roland Garros prohrála 3:6, 5:7, utkání ztratila za hodinu a 45 minut.

Sedmadvacetiletá Bouzková, která na turnaji plnila roli nasazené osmičky, prohrála s 30. hráčkou žebříčku Liovou poprvé. Nenavázala proti ní na předchozí tři vítězství. V obou setech nevyužila náskok brejku, celkem přišla pětkrát o servis.

Bouzková přitom zahájila utkání dobře a v prvním setu vedla brzy 2:0. Vzápětí ale prohrála pět gemů po sobě a o sadu přišla.

Ve druhém setu česká tenistka otočila stav z 2:3 na 5:3, sadu ale nedopodávala a ani v desátém gemu nevyužila na příjmu setbol. Vzápětí přišla znovu o podání a Liová duel dotáhla k postupu.

Čtěte také

Bouzkové vzdala soupeřka a ve Štrasburku si zahraje čtvrtfinále, Menšík v Hamburku skončil

20. 5. 2026

Bouzkové vzdala soupeřka a ve Štrasburku si zahraje čtvrtfinále, Menšík v Hamburku skončil

Bouzková měla ve Štrasburku navrch v souboji se Siniakovou

18. 5. 2026

Bouzková měla ve Štrasburku navrch v souboji se Siniakovou
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.