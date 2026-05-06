Nad Roland Garros visí Damoklův meč bojkotu, tenisté chtějí víc peněz

Světová jednička Aryna Sabalenková vyzvala tenisty k bojkotu, pokud nedostanou větší podíl ze zisku grandslamů. Hráčkám a hráčům se nelíbí výše odměn na antukovém grandslamu, které podle nich neodpovídají rostoucím ziskům pořadatele.
„Bez nás by se turnaje nehrály, nebyla by zábava. Proto si myslím, že bychom měli mít větší podíl,“ řekla osmadvacetiletá Běloruska před turnajem v Římě. „Celé to skončí bojkotem, protože to bude jediná možnost, jak bojovat za naše práva,“ dodala.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka navázala na pondělní prohlášení, v němž se ona a další hvězdy jako světová jednička Jannik Sinner nebo vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič ohradily proti nízkým odměnám na Roland Garros.
I když jsou letos na Roland Garros odměny vyšší než loni, podíl tenistů na zisku klesl. Vítězové ve dvouhře letos získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87 000 eur (2,1 milionu korun).
Podle Sabalenkové a spol. je to málo, protože jejich podíl ze zisku French Open letos klesl na 14,9 procent oproti 15,5 před dvěma lety. Tenisté po pořadatelích požadují minimální podíl 22 procent.
S bojkotem souhlasí i finalistka French Open a Wimbledonu z roku 2024 Jasmine Paoliniová. „Když se tom všichni dohodneme, a já myslím, že dohodneme, tak bychom to mohli udělat,“ uvedla. Italská tenistka zdůraznila rozdílný přístup WTA a ATP, které pořádají zbývající turnaje v kalendáři. Obě organizace například připravily pro hráče penzijní plány a pro tenistky zavedly mateřské pauzy. „WTA a ATP dělají spoustu věcí, které grandslamy nedělají,“ prohlásila Paoliniová.
„Když všichni budeme jednat společně, tak si bojkot stoprocentně umím představit,“ přidává se 4. hráčka žebříčku WTA Coco Gauffová. Naopak světová trojka Iga Šwiateková s případným bojkotem nesouhlasí. „Je to trochu extrémní řešení. Hlavní je spolu mluvit. Proto doufám, že před Roland Garros dojde ke schůzce, kde se bude jednat,“ uvedla polská tenistka.
Francouzská tenisová federace, která organizuje Roland Garros, vydala v reakci prohlášení, že je odhodlaná situaci řešit a pracovat na vylepšení podmínek hráčů.