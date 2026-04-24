Alcaraz nebude obhajovat titul na Roland Garros, zradilo ho zraněné zápěstí

Carlos Alcaraz nebude moci obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už minulý týden v Barceloně.
Sedminásobný grandslamový šampion kvůli problémům se zápěstím odstoupil v Barceloně před zápasem druhého kola. Vynechal i nynější turnaj Masters v Madridu. Po sérii vyšetření Alcaraz nyní uvedl, že bude potřebovat delší čas na zotavení a nebude hrát ani na dalších antukových turnajích včetně pařížského grandslamu. Titul měl obhajovat i na květnovém Masters v Římě.
„Po dnešních výsledcích testů jsme se rozhodli, že nejrozumnější je být opatrný a vynechat Řím i Roland Garros. Místo toho vyčkat a vyhodnotit vývoj situace, než se rozhodneme, kdy bude možné se vrátit na kurt,“ napsal Alcaraz na síti X. „Je to pro mě těžké období, ale jsem si jistý, že z toho vyjdeme silnější,“ dodal.
Roland Garros odstartuje v Paříži 24. května. Alcaraz chtěl na antukovém grandslamu zaútočit na třetí titul v řadě. Vloni triumfoval ve finále nad Jannikem Sinnerem po pětisetové maratonské bitvě, která trvala takřka pět a půl hodiny.
Kvůli zranění se mu navíc vzdálí pozice světové jedničky, na níž ho po vítězství v Monte Carlu vystřídal italský rival.