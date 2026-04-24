Tenis

Alcaraz nebude obhajovat titul na Roland Garros, zradilo ho zraněné zápěstí


24. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Carlos Alcaraz nebude moci obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už minulý týden v Barceloně.

Sedminásobný grandslamový šampion kvůli problémům se zápěstím odstoupil v Barceloně před zápasem druhého kola. Vynechal i nynější turnaj Masters v Madridu. Po sérii vyšetření Alcaraz nyní uvedl, že bude potřebovat delší čas na zotavení a nebude hrát ani na dalších antukových turnajích včetně pařížského grandslamu. Titul měl obhajovat i na květnovém Masters v Římě.

„Po dnešních výsledcích testů jsme se rozhodli, že nejrozumnější je být opatrný a vynechat Řím i Roland Garros. Místo toho vyčkat a vyhodnotit vývoj situace, než se rozhodneme, kdy bude možné se vrátit na kurt,“ napsal Alcaraz na síti X. „Je to pro mě těžké období, ale jsem si jistý, že z toho vyjdeme silnější,“ dodal.

Roland Garros odstartuje v Paříži 24. května. Alcaraz chtěl na antukovém grandslamu zaútočit na třetí titul v řadě. Vloni triumfoval ve finále nad Jannikem Sinnerem po pětisetové maratonské bitvě, která trvala takřka pět a půl hodiny.

Kvůli zranění se mu navíc vzdálí pozice světové jedničky, na níž ho po vítězství v Monte Carlu vystřídal italský rival.

Sinner porazil v Monte Carlu Alcaraze a bude znovu světovou jedničkou
