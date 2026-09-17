Daviscupové utkání Česka s USA odstartují Menšík a Tien

Daviscupové utkání Česka s USA začnou Jakub Menšík a Learner Tien. Po nich na kurt v 02 areně nastoupí Jiří Lehečka a světová čtyřka Ben Shelton, rozhodl los. Páteční program začne v 15:00, sobotní o hodinu dříve. Přímé přenosy sledujte na ČT sport.
Rozhoduje v takovém utkání pořadí pátečních duelů? „Je to svým způsobem formalita, když se díváme na malý detail, jsem raději, že Kuba začíná,“ podotkl kapitán Tomáš Berdych.
„Už jsem pár daviscupových utkání začal. Už vím, do čeho jdu, a je fajn, že se to postavilo takhle,“ doplnil Menšík.
Do sobotní čtyřhry nahlásil zatím kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rikl. Ti by měli hrát proti Christianu Harrisonovi a Austinu Krajickovi. Program pak vyvrcholí závěrečnými dvouhrami. V nich na sebe narazí Menšík se Sheltonem a Lehečka s Tienem. Složení se ale může ještě měnit.
Jednadvacetiletý Menšík se pokusí světové třináctce Tienovi oplatit vyřazení z US Open. S o rok mladším Američanem prohrál před necelými dvěma týdny v New Yorku 3:6, 6:1, 7:6, 3:6, 4:6. S Tienem má bilanci 0:2, prohrál s ním také předloni na Turnaji mistrů do 20 let.
„Zápas s Learnerem bude trochu odlišný, je to jiný pocit, než když jsem hrál v Americe. Podpora fanoušků byla na jeho straně, o pár dnů si to zase rozdáme v Praze,“ prohlásil Menšík. „Learner není hráč, který by mi herním pojetím vadil. Je to tricky hráč. Bude to náročný zápas. Všichni Američané mají obrovskou kvalitu,“ dodala česká jednička.
Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 24. místo, se utká se Sheltonem počtvrté, také on všechny dosavadní zápasy s americkým rivalem prohrál. Naposledy mu podlehl letos v semifinále travnatého turnaje ve Stuttgartu 7:6, 6:7, 6:7.
„Z každé prohry se učím, každý zápas byl pro mě velká zkušenost. Ten poslední byl extrémně vyrovnaný. Budu se snažit využít všechny natrénované hodiny v O2 areně,“ řekl Lehečka.
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Berdych o nominaci pro DC: Nic se nehasí, nic se netrhá
Výběr kapitána Tomáše Berdycha si s dvaatřicetinásobnými šampiony Američany zahraje o postup mezi osm nejlepších celků podruhé za sebou. Vloni Češi zvítězili v Delray Beach 3:2 na zápasy. Nyní se pokusí na úspěch navázat v domácím prostředí.
Češi postoupili do druhého kola kvalifikace díky únorovému vítězství nad Švédskem, které porazili v Jihlavě 3:1. Američané vyhráli 4:0 v Maďarsku. S výběrem USA se Češi utkají poosmé, mají s nimi bilanci 2:5. Vedle loňského roku je porazili ještě v roce 1996 v Praze 3:2 na zápasy.
Do O2 areny se Davis Cup vrátí poprvé od roku 2013, kdy zde Češi porazili v semifinále Argentinu 3:2. Později celou soutěž vyhráli, stejně jako o rok předtím. Jedním ze strůjců úspěchu byl tehdy současný kapitán Berdych.