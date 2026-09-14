Tenis

Berdych o nominaci pro DC: Nic se nehasí, nic se netrhá


před 7 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Tenisté Pavlásek a Rikl poprvé v Praze trénovali
Zdroj: ČT sport

Čeští tenisté zahájili přípravu na duel kvalifikace Davisova poháru proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je se sestavou Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rikl spokojený. Další změny už neplánuje.

„Všichni kluci jsou zdraví a v pohodě. I ten čas aklimatizace po návratu z Ameriky celkem vyšel, takže musím říct, že to začíná v dobrém módu. Nic se nehasí, nic se netrhá, takže doufám, že to tak i zůstane,“ řekl Berdych.

První tréninky absolvovali Pavlásek s Riklem, na kurtu nechyběli ani Lehečka s Kopřivou. K rychlejší aklimatizaci pomohl hráčům paradoxně i brzký návrat z US Open. Češi v závěrečné fázi chyběli, nejdále se dostali Lehečka s Menšíkem do 3. kola.

Nahrávám video
Daviscupové ozvěny – přípravy organizátorů na zápasy v O2 areně
Zdroj: ČT sport

„Ano, to je vždycky ten úhel pohledu, který si na to člověk tak nějak použije. Nebo spíše si v těch situacích hledá pozitivní pohledy, než aby se šťoural v tom, jestli to bylo blbě, nebo co se stalo. Kluci měli každopádně čas a teď se s tím dá pracovat. Viděl bych to tedy spíše jako určitou výhodu a plus pro nás,“ uvedl Berdych.

Tým by měl být konečný. „Pokud se nebude muset hasit nějaká ‚krizovka‘, tak už do toho asi není potřeba nějak sahat. Vždycky je lepší končit s tím, že zbydou možnosti a člověk to může nechávat do poslední chvíle, než abychom se dostávali do nějakého tlaku,“ podotkl Berdych.

Tomáš Macháč
Zdroj: REUTERS/Ciro De Luca

Z původní nominace vypadl minulý týden jen Tomáš Macháč, jehož nahradil Pavlásek. Připojil se k deblovému parťákovi Riklovi. Naopak Macháč laboroval během léta se zraněním nohy a po návratu prohrál všechny tři zápasy. „S Tomem jsem měl docela dlouhé sezení po jeho zápase na US Open. Probrali jsme spoustu věcí, a tak nějak jsem jeho situaci navnímal do detailů. V nastavení, jak to je dneska, to za mě nebyla varianta,“ řekl Berdych.

Větší problémy řeší jeho kolega Bob Bryan a zřejmě ho čeká v nominaci USA několik změn. Nejistý je start světové čtyřky Bena Sheltona, který v neděli dohrál finále US Open, či deblisty Christiana Harrisona. Ten triumfoval ve čtyřhře o den dřív. Otazník visí také nad účastí Tommyho Paula, protože se kvůli zranění odhlásil z Laveru Cupu, který je na programu příští týden.

Nahrávám video
Berdych už další změny v nominaci na Davis Cup neplánuje
Zdroj: ČT sport

„Nepřemýšlím nad tím. Nechávám problémy cizích cizím, protože si dovedu moc dobře představit, že se do této situace můžu také dostat. Samozřejmě už jsem tohle zažil hodněkrát a jsem tímhle už také vycvičený, že prostě počkám, až co se oficiálně objeví na papíru a pak podle toho budeme fungovat,“ řekl Berdych.

Konečnou nominaci mají Američané oznámit v úterý odpoledne. „Na tom, jaký je náš program a jaký je náš cíl, se nic nemění a je zbytečné se soustředit na věci, které stejně nemůžeme ovlivnit. Jenom zkrátka počkáme, až se to stane a s čím přijedou,“ podotkl vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013.

Týmová soutěž se po 13 letech vrátí do O2 areny. Naposledy tam Češi hráli s Berdychem semifinále proti Argentině a vyhráli 3:2. „Myslím, že šťastná třináctka tam je, ale pojďme nežít jenom z historie. Teď tu máme hezký příběh hezkého zápasu, takže se pojďme na něj soustředit,“ doplnil Berdych.

Přečtěte si také

O2 arena se chystá na Davis Cup, v pondělí se už bude trénovat

13. 9. 2026

O2 arena se chystá na Davis Cup, v pondělí se už bude trénovat
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.