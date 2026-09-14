Berdych o nominaci pro DC: Nic se nehasí, nic se netrhá

Čeští tenisté zahájili přípravu na duel kvalifikace Davisova poháru proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je se sestavou Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rikl spokojený. Další změny už neplánuje.
„Všichni kluci jsou zdraví a v pohodě. I ten čas aklimatizace po návratu z Ameriky celkem vyšel, takže musím říct, že to začíná v dobrém módu. Nic se nehasí, nic se netrhá, takže doufám, že to tak i zůstane,“ řekl Berdych.
První tréninky absolvovali Pavlásek s Riklem, na kurtu nechyběli ani Lehečka s Kopřivou. K rychlejší aklimatizaci pomohl hráčům paradoxně i brzký návrat z US Open. Češi v závěrečné fázi chyběli, nejdále se dostali Lehečka s Menšíkem do 3. kola.
„Ano, to je vždycky ten úhel pohledu, který si na to člověk tak nějak použije. Nebo spíše si v těch situacích hledá pozitivní pohledy, než aby se šťoural v tom, jestli to bylo blbě, nebo co se stalo. Kluci měli každopádně čas a teď se s tím dá pracovat. Viděl bych to tedy spíše jako určitou výhodu a plus pro nás,“ uvedl Berdych.
Tým by měl být konečný. „Pokud se nebude muset hasit nějaká ‚krizovka‘, tak už do toho asi není potřeba nějak sahat. Vždycky je lepší končit s tím, že zbydou možnosti a člověk to může nechávat do poslední chvíle, než abychom se dostávali do nějakého tlaku,“ podotkl Berdych.
Z původní nominace vypadl minulý týden jen Tomáš Macháč, jehož nahradil Pavlásek. Připojil se k deblovému parťákovi Riklovi. Naopak Macháč laboroval během léta se zraněním nohy a po návratu prohrál všechny tři zápasy. „S Tomem jsem měl docela dlouhé sezení po jeho zápase na US Open. Probrali jsme spoustu věcí, a tak nějak jsem jeho situaci navnímal do detailů. V nastavení, jak to je dneska, to za mě nebyla varianta,“ řekl Berdych.
Větší problémy řeší jeho kolega Bob Bryan a zřejmě ho čeká v nominaci USA několik změn. Nejistý je start světové čtyřky Bena Sheltona, který v neděli dohrál finále US Open, či deblisty Christiana Harrisona. Ten triumfoval ve čtyřhře o den dřív. Otazník visí také nad účastí Tommyho Paula, protože se kvůli zranění odhlásil z Laveru Cupu, který je na programu příští týden.
„Nepřemýšlím nad tím. Nechávám problémy cizích cizím, protože si dovedu moc dobře představit, že se do této situace můžu také dostat. Samozřejmě už jsem tohle zažil hodněkrát a jsem tímhle už také vycvičený, že prostě počkám, až co se oficiálně objeví na papíru a pak podle toho budeme fungovat,“ řekl Berdych.
Konečnou nominaci mají Američané oznámit v úterý odpoledne. „Na tom, jaký je náš program a jaký je náš cíl, se nic nemění a je zbytečné se soustředit na věci, které stejně nemůžeme ovlivnit. Jenom zkrátka počkáme, až se to stane a s čím přijedou,“ podotkl vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013.
Týmová soutěž se po 13 letech vrátí do O2 areny. Naposledy tam Češi hráli s Berdychem semifinále proti Argentině a vyhráli 3:2. „Myslím, že šťastná třináctka tam je, ale pojďme nežít jenom z historie. Teď tu máme hezký příběh hezkého zápasu, takže se pojďme na něj soustředit,“ doplnil Berdych.