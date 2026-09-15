Tenis

Jako mladý jsem tenisu nedával tolik. Šel jsem postupně, říká český žolík Kopřiva

  • jir

před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Daviscupové ozvěny – Vít Kopřiva o své postupné cestě do špičky
Zdroj: ČT sport

Vít Kopřiva hraje v aktuálním daviscupovém týmu roli trojky za Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem. O svém postavení v reprezentaci i postupné cestě do české špičky mluvil v rozhovoru pro pořad ČT Daviscupové ozvěny.

Na rozdíl od mnoha jiných tenistů se do české špičky propracoval až v relativně pozdějším věku. „Tenisu jsem se stoprocentně začal věnovat až později, v mladším věku jsem tolik nehrál. Postupně to šlo nahoru, ať už herně, nebo vyspělostně. Teď to teprve dozrává a letošní sezona je zatím moje nejlepší,“ připouští Kopřiva.

Nahrávám video
Berdych už další změny v nominaci na Davis Cup neplánuje
Zdroj: ČT sport

Nyní už může nosit barvy národního týmu, hraje velké turnaje. Dá se říci, že Vít Kopřiva v současnosti hraje svůj nejlepší tenis. „Letos jsem proti Andreji Rubljovovi hrál jeden z mých nejlepších zápasů a navíc dokázal vyhrát,“ usmál se jeden z členů týmu Tomáše Berdycha.

V čem spatřuje své silné stránky, se kterými působí soupeřům problémy? „Hra od základní čáry, předvídavost, celkově taková bojovnost a výdrž. Všechno na antuce, kde se misky vah převažují pro mě. Ale snažím se pracovat i na rychlejších površích,“ přemítá Kopřiva, který bude se svými krajany v akci v utkání proti Spojeným státům, jenž v Praze začíná v pátek.

Nahrávám video
Kurt v O2 areně si z Američanů vyzkoušel zatím jen Damm
Zdroj: ČT sport

V týmu je aktuálně na třetí pozici za Jakubem Menšíkem a Jiřím Lehečkou. „Znám svou roli, oba jsou na tom žebříčkově a herně neskutečně. Sám se snažím připravit, co nejlépe to jde. Kdyby náhodou nastal scénář, že jeden z nich nemůže hrát, budu připraven,“ říká.

Přímé přenosy z utkání Davis Cupu proti USA sledujte od pátku na ČT sport a ČT sport Plus. Každý den vysíláme také večerní Daviscupové ozvěny.

Přečtěte si také

Berdych o nominaci pro DC: Nic se nehasí, nic se netrhá

14. 9. 2026

Berdych o nominaci pro DC: Nic se nehasí, nic se netrhá
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.