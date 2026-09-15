Jako mladý jsem tenisu nedával tolik. Šel jsem postupně, říká český žolík Kopřiva

Vít Kopřiva hraje v aktuálním daviscupovém týmu roli trojky za Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem. O svém postavení v reprezentaci i postupné cestě do české špičky mluvil v rozhovoru pro pořad ČT Daviscupové ozvěny.
Na rozdíl od mnoha jiných tenistů se do české špičky propracoval až v relativně pozdějším věku. „Tenisu jsem se stoprocentně začal věnovat až později, v mladším věku jsem tolik nehrál. Postupně to šlo nahoru, ať už herně, nebo vyspělostně. Teď to teprve dozrává a letošní sezona je zatím moje nejlepší,“ připouští Kopřiva.
Nyní už může nosit barvy národního týmu, hraje velké turnaje. Dá se říci, že Vít Kopřiva v současnosti hraje svůj nejlepší tenis. „Letos jsem proti Andreji Rubljovovi hrál jeden z mých nejlepších zápasů a navíc dokázal vyhrát,“ usmál se jeden z členů týmu Tomáše Berdycha.
V čem spatřuje své silné stránky, se kterými působí soupeřům problémy? „Hra od základní čáry, předvídavost, celkově taková bojovnost a výdrž. Všechno na antuce, kde se misky vah převažují pro mě. Ale snažím se pracovat i na rychlejších površích,“ přemítá Kopřiva, který bude se svými krajany v akci v utkání proti Spojeným státům, jenž v Praze začíná v pátek.
V týmu je aktuálně na třetí pozici za Jakubem Menšíkem a Jiřím Lehečkou. „Znám svou roli, oba jsou na tom žebříčkově a herně neskutečně. Sám se snažím připravit, co nejlépe to jde. Kdyby náhodou nastal scénář, že jeden z nich nemůže hrát, budu připraven,“ říká.
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