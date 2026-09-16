Lehečka nechce nic podcenit. Potřebuju na kurtu stát hodiny, říká a vyhlíží duel se Sheltonem

Jiří Lehečka nechce před velkým daviscupovým kláním s USA nic podcenit. Je věren tradici a v přípravném týdnu si chce kurt maximálně osahat a sžít se s prostředím. V O2 areně trénuje dvakrát denně. Věří, že volba tenisového „svatostánku“, která měla přednost před tím hrát na pro Američany méně výhodnější antuce, byla správná.
Lehečka potřebuje před daviscupovým utkáním maximální dobu na přípravu. „Je to něco, co mi dodává to herní sebevědomí a hlavně cítím, že se herně zlepšuji,“ zdůraznil. „Potřebuju stát na kurtu hodiny, dokážu se pak dostat na herní úroveň, kterou potom chci v zápase předvést,“ dodal čtyřiadvacetiletý tenista.
Ve čtvrtek, den před zápasem, pak už mírně zvolní a bude ladit detaily. Chce si zvyknout na jiný povrch, na kterém hrál několik posledních týdnů. „Abych cítil raketu v ruce. Tam toho moc nenatrénuji. Budeme všechno směřovat k tomu, abych se připravil na soupeře, který mě bude čekat.“
Američanům chybějí kvůli zdravotním potížím desátý hráč světa Taylor Fritz a světová devatenáctka Tommy Paul. Nominaci naopak v pondělí doplnili Learner Tien, Martin Damm a deblista Austin Krajicek. A do Prahy přijede především světová čtyřka Ben Shelton, který ještě v neděli bojoval ve finále US Open. Právě on se v pátek nejspíše Lehečkovi postaví.
„Budou to oba dva leváci. Musíme se na to připravit,“ podotkl Lehečka směrem k Sheltonovi a Tienovi, kteří by podle předpokladů měl také naskočit do dvouher.
„Určitě to bude něco, co bude velkou výzvou jak pro Kubu (Menšíka), tak pro mě. Nechám se překvapit jakým způsobem se rozhodnou, jak bude vypadat celková nominace.“
Lehečka zahájil přípravu v Praze také se svým novým trenérem Frédéricem Fontangem, který po Wimbledonu nahradil Michala Navrátila.
Spolupráci s ním si český tenista pochvaluje. „Hodně rychle jsme si sedli, což je dle mého názoru jedna z nejdůležitějších věcí. Sedli jsme si lidsky i názorově, co se týče celkově mé hry a toho, jakým směrem chceme hru posouvat,“ přiblížil Lehečka.
V dřívějším rozhovoru dal Lehečka jasně najevo, že tým preferoval antuku, leč tento povrch nebylo možné v O2 areně připravit. A vyšší brala. „Když jsme se s kapitánem bavili při turnaji v Dauhá, tak já i Kuba Menšík jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 areně chceme. Bohužel nám ale bylo řečeno, že to z organizačních důvodů nebude možné,“ uvedl Lehečka.
„Dostali jsme na výběr, zda je pro nás důležitější zahrát si v O2 areně, nebo jet třeba do Ostravy či Jihlavy, kde už jsme hráli. Rozhodnutí bylo jasné. Priorita byla zahrát si v O2 areně. S ohledem na to, jak vypadá formát soutěže, tak nevíme, kolikrát ještě a zda vůbec ještě někdy budeme schopní dostat do Česka takhle atraktivní zápas Davisova poháru,“ konstatoval český reprezentant.