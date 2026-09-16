Vždycky do Česka rád jezdím, ale cítím se jako Američan, přiznal Damm mladší

Šance, která by se už nemusela nikdy opakovat. Tak bere americký tenista Martin Damm mladší možnost nastoupit na konci týdne k utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku. Ačkoliv umí plynně česky a jeho otec Martin za Česko hrál, on, rodák z Bradentonu, se cítí jako Američan. Do země svých rodičů se nicméně rád vrací, miluje zdejší kuchyni, fandí pražské Spartě a těší se, že navštíví také prarodiče.
„Těžko říct, jestli mě to mrzí, nebo nemrzí,“ odpověděl Damm na otázku, zda vnímal dilema mezi oběma národnostmi. „Narodil jsem se v Americe a cítím se jako Američan. Samozřejmě mám české rodiče a celou rodinu z Česka. Je ale pro mě přirozenější hrát za Ameriku a být Američan,“ uvedl.
Dvaadvacetiletý syn vítěze US Open 2006 ve čtyřhře a bývalého 42. hráče světa v USA vyrostl a měl tam také ideální podmínky pro herní rozvoj.
„Když jsem začal hrát tenis, možnosti v Americe byly lepší. Tamní svaz má grandslam a z něj peníze. Podepsal jsem i s agenturou, která má velký vliv na velké turnaje a karty do nich. Amerika prostě dávala větší smysl,“ líčil.
Česko ale bere za druhý domov. Má také český pas a do Evropy se pravidelně vrací. „Nikdy jsem proti Česku nic neměl. Moc rád sem jezdím, miluju zdejší kuchyni a mám tady babičky a dědečky. Kolikrát sem jedu i sám bez rodiny,“ řekl Damm.
„Hraju také tenisovou extraligu za Spartu a letos přijedu zase. Je to můj druhý domov. Ačkoliv pro mě bylo přirozené vyrůstat v Americe a hrát za USA, tak i kdyby to dopadlo na druhou stranu, bylo by to úplně v pořádku,“ podotkl.
Hrát v O2 areně bere za velkou čest. Matně si pamatuje, že zde viděl hrát i svého otce, který v Davis Cupu rovněž reprezentoval.
„Česko je super, lidé jsou tu super a stejně tak sport. Jsem sparťan, vyrůstal jsem kousek od Letné. Češi jsou super fanoušci a moc se těším, až bude hala plná. Jasně, že diváci budou fandit proti nám, ale s tím počítáme. Z hokeje nebo z koncertů vím, jaká dokáže být v O2 areně atmosféra,“ řekl Damm, kterému patří ve světovém žebříčku 104. místo.
Do nominace USA se dostal na poslední chvíli s Learnerem Tienem a Austinem Krajickem poté, co z ní vypadli kvůli zranění desátý hráč světa Taylor Fritz a devatenáctka Tommy Paul.
„Volali mi to v pátek odpoledne. Akorát jsem dotrénoval a chtěl odjet do Kalifornie, kde jsem měl hrát turnaj jako první nasazený. Nejdřív jsem nevěděl, jestli přijedu. Musím obhájit nějaké body, takže jsem chtěl hrát turnaj. Ale pak jsem mluvil s tátou a rozhodli jsme se, že sem pojedu. Nevím, kolik šancí dostanu hrát za Ameriku proti Česku v O2 areně. Je to ideální debut v Davis Cupu,“ líčil Damm.
Hlavní oporou Američanů by měl být čtvrtý hráč světa Shelton, který do Prahy přiletěl jako čerstvý finalista US Open. V New Yorku přitom dohrál v neděli.
„Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Před pár dny udělal finále a je pro nás super, že přijede. My jsme to ale věděli dlouho. Už před US Open říkal, že do Prahy na sto procent dorazí. Je to jeden z nejhodnějších a nejlepších kluků, co existuje. Takže když něco řekne na sto procent, tak to fakt udělá,“ řekl Damm, který se potkával se Sheltonem už na mládežnických turnajích.
Dobře se také zná s o dva roky mladším Tienem nebo Christianem Harrisonem. Atmosféru v americkém celku si chválil. „Kapitán (Bob) Bryan to dělá výborně. Mimo kurt je velká sranda, ale když se přijde na něj, tak jsou všichni soustředění a makají,“ podotkl Damm.
Duel mezi USA a Českem se bude hrát v pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších týmů v Boloni. Vedle zápasového programu Damm věří, že stihne i další věci.
„Doufám, že najdu nějaký čas zajet za babičkou a vidět se s rodinou. Mám také rád trdelník, takže chci vzít kluky do města na dobré pivo a snad i nějaký trdelník padne,“ řekl Damm. Pivo by s týmem rád naplánoval po skončení zápasu. „Doufám, že bude nějaká oslava,“ doplnil s úsměvem.