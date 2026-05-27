Bouzková postoupila do třetího kola Roland Garros, Bejlek nestačila na Šwiatekovou

Marie Bouzková postoupila potřetí za sebou do třetího kola Roland Garros. Francescu Jonesovou porazila 6:0, 7:6. Sára Bejlek dohrála ve druhém kole. Světová trojka a čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková ji porazila 6:2, 6:3 za hodinu a 33 minut.
Nasazená sedmadvacítka Bouzková navázala na vítězství z úvodního kola nad Italkou Lucií Bronzettiovou. Jonesovou, 102. hráčku světového žebříčku, porazila i díky šesti brejkům. Ve 3. kole Roland Garros je potřetí a příště může vylepšit své pařížské maximum.
Vítězka letošního turnaje v Bogotě měla výborný nástup. Jonesové povolila v prvním setu jen devět fiftýnů a nadělila jí kanára. Ve druhé sadě si Bouzková vývoj zkomplikovala.
Nedotáhla vedení 4:1 a za stavu 4:5 a 5:6 čelila servisu soupeřky. Sadu jí ale dopodávat nedovolila, vynutila si zkrácenou hru a v ní otočila vývoj ze stavu 1:3 na 7:3.
Bejlek prohrála se Šwiatekovou
Dvacetiletá Bejlek nenavázala na úvodní vítězství nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šanci probojovat se poprvé do 3. kola grandslamu. V Paříži skončila ve stejné fázi jako vloni. Šwiateková zaznamenala ve francouzské metropoli 28 vítězství z posledních 29 zápasů.
Bejlek se nemohla v duelu opřít o podání, udržela ho jen jednou z osmi případů. V prvním setu přišla o všechny čtyři hry na servisu a prohrála ho za 46 minut. Také ve druhé sadě Bejlek ztrácela brzy 1:4. Snížila na 3:4, ale v posledních dvou gamech už neuhrála ani fiftýn a Šwiateková proměnila první mečbol.
„Na kurtu jsem byla celkem spokojená, jak hraju. Když jsem ale přišla z kurtu, tak můj tým úplně spokojený nebyl. Neměli jsme ještě čas to probrat. Mohla jsem hrát určitě lépe. A na to, jak tým nebyl spokojený, tak to bylo celkem fajn,“ řekla Bejlek.
V akci je dnes z českých tenistů také Jakub Menšík, který hraje s Argentincem Marianem Navonem. Nasazená desítka Karolína Muchová narazí na Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu a Tomáš Macháč bude večer čelit světové trojce Němci Alexanderu Zverevovi.
Výsledky tenisového grandslamu Roland Garros
Muži:
Dvouhra – 2. kolo:
De Minaur (8-Austr.) – Blockx (Belg.) bez boje, De Jong (Niz.) – Cina (It.) 6:3, 6:1, 6:3, Chačanov (12-Rus.) – Trungelliti (Arg.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), Tirante (Arg.) – Davidovich (21-Šp.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:1, 6:3, Rubljov (11-Rus.) – Ugo Carabelli (Arg.) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).
Čtyřhra – 1. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) – Reynolds, Watt (N. Zél.) 7:6 (7:4), 6:3.
Ženy:
Dvouhra – 2. kolo:
Šwiateková (3-Pol.) – Bejlek (ČR) 6:2, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) – McNallyová (USA) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) – Wang Sin-jü (32-Čína) 6:2, 2:6, 6:3, Stearnsová (USA) – Snigurová (Ukr.) 6:4, 6:0, Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.) 6:0, 7:6 (7:3), Svitolinová (7-Ukr.) – Quevedová (Šp.) 6:0, 6:4, Linetteová (Pol.) – Ostapenková (29-Lot.) 6:2, 2:6, 6:2, Golubicová (Švýc.) – Parksová (USA) 6:2, 6:2.
Čtyřhra – 1. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Marčinková, Ružičová (Chorv.) 6:1, 6:0, Tchang Čchien-chuej, Pridankinová (Čína/Rus.) – Nosková, Valentová (ČR) 6:3, 4:6, 6:1.