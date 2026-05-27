Tenis

Rybakinová v Paříži končí, porazila ji Starodubcevová. Djokovič postoupil


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Světová dvojka Jelena Rybakinová prohrála na Roland Garros ve druhém kole 6:3, 1:6, 6:7 s Ukrajinkou Julijí Starodubcevovou. Pětapadesátá hráčka žebříčku dosáhla na nejcennější výhru kariéry. Proti tenistkám z top 10 dosud prohrála všech šest zápasů. Trojnásobný šampion Novak Djokovič prošel do třetího kola po výhře 6:3, 6:2, 6:7, 6:3 nad Francouzem Valentinem Royerem.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Rybakinová sice získala jednoznačně první set, pak však pustila otěže zápasu z rukou. Celkově se dopustila 71 nevynucených chyb.

„Jelena je jedna z nejlepších hráček na světě, takže jsem pyšná na to, co jsem dokázala. Antuka není můj nejhorší povrch a publikum se ke mě chovalo moc hezky. Díky za to, že jste tak často skandovali mé jméno,“ poděkovala Starodubcevová divákům.

Devětatřicetiletý Djokovič navázal na čtyřsetovou výhru nad Giovannim Mpetshim Perricardem a dalšího domácího hráče Valentina Royera zdolal 6:3, 6:2, 6:7, 6:3. Vítěz rekordních 24 grandslamů se v třicetistupňovém vedru přetahoval s o patnáct let mladším soupeřem více než tři a půl hodiny.

Bělehradský rodák postoupil do 3. kola v Paříži pojednadvacáté za sebou. Povedlo se mu to v rekordním 120. utkání: žádný jiný tenista tolik zápasů na jednom grandslamu neodehrál. Dosud se Djokovič dělil o prvenství se Švýcarem Rogerem Federerem, který nastoupil ke 119 duelům ve Wimbledonu.

Výsledky tenisového grandslamu Roland Garros

Muži:

Dvouhra – 2. kolo:

De Minaur (8-Austr.) – Blockx (Belg.) bez boje, De Jong (Niz.) – Cina (It.) 6:3, 6:1, 6:3, Chačanov (12-Rus.) – Trungelliti (Arg.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), Tirante (Arg.) – Davidovich (21-Šp.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:1, 6:3, Rubljov (11-Rus.) – Ugo Carabelli (Arg.) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5), Menšík (26-ČR) – Navone (Arg.) 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11), Carreňo (Šp.) – Kokkinakis (Austr.) 7:5, 4:6, 1:0 skreč, Borges (Portug.) – Kecmanovič (Srb.) 3:6, 6:2, 6:1, 6:2, Djokovič (3-Srb.) – Royer (Fr.) 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, Jódar (27-Šp.) – Duckworth (Austr.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:4, 7:5, Halys (Fr.) – Humbert (32-Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:8), Michelsen – Basavareddy (oba USA) 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 6:3.

Čtyřhra – 1. kolo:

Pavlásek, Rikl (ČR) – Reynolds, Watt (N. Zél.) 7:6 (7:4), 6:3, Roger-Vasselin, Nys (10-Fr./Mon.) – Kopřiva, Pieczonka (ČR/Pol.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Ženy:

Dvouhra – 2. kolo:

Šwiateková (3-Pol.) – Bejlek (ČR) 6:2, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) – McNallyová (USA) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) – Wang Sin-jü (32-Čína) 6:2, 2:6, 6:3, Stearnsová (USA) – Snigurová (Ukr.) 6:4, 6:0, Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.) 6:0, 7:6 (7:3), Svitolinová (7-Ukr.) – Quevedová (Šp.) 6:0, 6:4, Linetteová (Pol.) – Ostapenková (29-Lot.) 6:2, 2:6, 6:2, Golubicová (Švýc.) – Parksová (USA) 6:2, 6:2, Starodubcevová (Ukr.) – Rybakinová (2-Kaz.) 3:6, 6:1, 7:6 (10:4), Kosťuková (15-Ukr.) – Volynetsová (USA) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, Wang Si-jü (Čína) – Baptisteová (26-USA) 5:4 skreč, Teichmannová (Švýc.) – Frechová (Pol.) 7:5, 6:4.

Čtyřhra – 1. kolo:

Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Marčinková, Ružičová (Chorv.) 6:1, 6:0, Tchang Čchien-chuej, Pridankinová (Čína/Rus.) – Nosková, Valentová (ČR) 6:3, 4:6, 6:1.

