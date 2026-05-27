Moje tělo se prostě vypnulo, komentoval pád po náročném utkání Menšík

Po proměněném sedmém mečbolu následoval pád z vyčerpání. Jakub Menšík nechal na pařížském kurtu ve 2. kole Roland Garros všechny své síly, které mu nakonec vynesly výhru po čtyřech hodinách a 41 minutách 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 nad Argentincem Marianem Navonem. Křeče i náročnost přímého slunce označil český tenista za novou zkušenost, po níž potřeboval pomoc i od lékařů.
„Byl to neuvěřitelný zážitek. Zase to byla nová zkušenost. Kdyby si člověk někdy myslel, že už zažil v tenise všechno, bude se vždycky plést,“ uvedl Menšík, který v Paříži plní roli nasazené šestadvacítky. „Myslím, že jsem byl na zápas i na podmínky velmi dobře připravený. Bohužel na začátku čtvrtého setu jsem měl problém dostat do těla elektrolyty. V podstatě jsem přestal pít. A to potom způsobilo všechny další problémy,“ uvedl Menšík.
Drama vrcholilo v pátém setu, kde nejprve Menšík neproměnil za stavu 5:4 dva mečboly a další čtyři nevyužil v rozhodujícím super tie-breaku. S každou další výměnou měl větší fyzické potíže, předkláněl se a chytaly ho křeče.
„Hrát v takovém počasí, navíc na přímém slunci, je šílené. Být tam víc než čtyři a půl hodiny je opravdu extrém. A ani během přestávek není moc času. Podavač vám během pauzy nemůže přinést ručník, máte jen minutu, ale než si sednete, zbývá vlastně jen třicet sekund. Není moc času se ochladit. Měl jsem problémy dostat do sebe elektrolyty právě kvůli tomu vedru a na konci jsem měl trochu křeče,“ podotkl Menšík.
Po proměněném mečbolu na 13:11 padl k zemi a nemohl se dlouho zvednout. I jeho soupeř musel přejít na opačnou stranu kurtu, aby mu pogratuloval. Po utkání potřeboval pomoc lékařů. „Když jsem zahrál poslední vítězný úder, vyvalily se emoce a moje tělo se prostě vypnulo. V tu chvíli jsem nebyl schopný vůbec ničeho. Kdyby zápas pokračoval dál, bylo by těžké se z toho dostat. Je to ale také hodně o hlavě. Musíte být připravení bojovat a najít poslední zbytky energie, které v sobě máte. Myslím, že jsem to zvládl dobře, a v tu chvíli jsem cítil energii ze všech stran,“ řekl Menšík.
Netajil, že ho v některých situacích mrzelo chování umpirového rozhodčího. Včetně toho, co se stalo po utkání, ale co také Menšík nechtěl víc komentovat. „Všechno, co probíhalo v průběhu zápasu, bylo podle pravidel a respektuju to. I když mi dal několik napomenutí, vzal mi i první servis, nikdy jsem ‚nevystříkl‘. Věděl jsem, že jsem o pět sekund pomalý, a byl jsem s tím srozuměný. Spíš jsem měl v průběhu zápasu výhrady na jeho některé reakce, když jsem něco potřeboval, nebo jak se ke mně po zápase zachoval, když jsem ležel na zemi. A to, co mi řekl, to nerespektuji. Určitě to do takové situace nepatří,“ uvedl Menšík.
V zázemí se poté dával fyzicky dohromady. V šatně šel rovnou do ledové lázně a poté ještě do posilovny, aby udělal regenerační cvičení. Na tiskovou konferenci dorazil zhruba dvě hodiny po skončení zápasu.
„I když to na konci vypadalo hrozně, po půlhodině v šatně, když jsem už nebyl na slunci, jsem se začal cítit mnohem lépe. Teď se cítím docela dobře. Den pro regeneraci využiju naplno. Doufám, že podmínky nebudou tak extrémní. Už jsem zažil několik pětisetových zápasů, po kterých jsem se dokázal dobře zotavit a následně vyhrávat další utkání. Udělám maximum a půjdu do toho naplno,“ řekl Menšík, který se dostal do 3. kola Roland Garros poprvé v kariéře.
V boji o premiérový postup do osmifinále vyzve nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura, s nímž má zatím bilanci 0:5. „Alex má podobný herní styl jako argentinský soupeř. Bude velmi těžké dostat ho pod tlak. Ale tady hraju opravdu dobře, cítím se ve formě, takže udělám maximum, budu bojovat a pokusím se vyhrát,“ doplnil Menšík.