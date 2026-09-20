Berdych: Kluci mají na čem stavět a já se jim to budu snažit co nejvíc ulehčit

Po postupu do finálového turnaje Davis Cupu kapitán českých tenistů Tomáš Berdych věří, že jeho svěřencům během listopadových bojů v Boloni pomohou i loňské zkušenosti. Po výhře nad USA 3:2 pro něj byl největší odměnou pocit euforie před zaplněnou O2 arenou.
„Myslím, že jsme všichni viděli, co se tu dělo. Je to výsledek celé práce, která probíhala od začátku týdne. Jsem velice rád, že kluci vzali za své to, co jsem vždycky říkal, že je potřeba celý týden poctivě odmakat, a pak se dá sklízet vítězství. Povedlo se nám to loni v Americe a povedlo se to i tady. Přístupy od kluků byly velice podobné. Nechali tam maximum a skvěle se připravili,“ řekl Berdych na tiskové konferenci.
Češi museli v sobotu vývoj duelu proti Američanům otáčet. Po čtyřhře, v níž Adam Pavlásek a Patrik Rikl navzdory čtyřem mečbolům podlehli dvojici Christian Harrison, Austin Krajicek 7:5, 3:6, 6:7, prohrávali 1:2 na zápasy.
„Přitom to byl podle mě jeden z nejlepších deblů, co byl v tomhle formátu k vidění,“ podotkl Berdych. „Kluci si bohužel museli projít tím, čím si prošli, a vytrpět porážku, kterou nechce nikdo zažít. Odehráli skvělý debl proti silnému páru a měli čtyři mečboly, které se jim bohužel nepovedlo proměnit. Ale nebylo to o tom, že by zahráli něco špatně,“ uvedl jednačtyřicetiletý kapitán.
Skóre pak otočili Menšík s Lehečkou. Jednadvacetiletý Menšík vyrovnal po výhře nad finalistou US Open Benem Sheltonem 5:7, 6:4, 6:3. Lehečka v závěrečném duelu porazil Learnera Tiena 6:3, 7:5.
„Když byl Kuba za stavu 1:2 set dole, tak ta situace nevypadala vůbec příznivě. Ale všichni, kdo znají tenis, vědí, že zajíci se počítají až po honu a po posledním balonu. A to kluci perfektně demonstrovali. Znovu jim musím strašně poděkovat, že ze sebe vymačkali úplné maximum. A to, co potom zažili, byla pro ně dostačující odměna,“ odkázal Berdych na ovace zaplněné O2 areny.
Češi porazili ve druhém kole kvalifikace Američany podruhé za sebou. Vloni zvítězili po stejném obratu ze stavu 1:2 také ve floridském Delray Beach. Finálový turnaj v Boloni je na programu od 24. do 29. listopadu.
„Do Boloni se strašně moc těšíme. Kluci si to vybojovali, nechali tady maximum. Zažili jsme to už vloni a bylo to pro nás všechny něco nového. Věřím, že i z té jedné zkušenosti si máme co vzít, a ty šance se tím pádem přidávají na naši stranu. Kluci mají na čem stavět a já se jim to budu snažit co nejvíce ulehčit, aby se jim to povedlo,“ řekl Berdych.
Vloni čeští tenisté prohráli ve čtvrtfinále 1:2 se Španělskem. Letos by ale měli být v Berdychových očích zase o něco silnější. „Kluci jsou mladí a dělají každý rok obrovské skoky. To je směrem k finálovému turnaji naše obrovská výhoda. Není vůbec na škodu mít ty nejvyšší cíle, protože jen tak se k nim dá dostat. Tenhle tým si je zaslouží,“ doplnil Berdych.
Menšík: Déjà vu s trošku jinak poskládanými zápasy
„Vloni to bylo v Americe také 3:2. Bylo to takové déjà vu, jen s trošku jinak poskládanými zápasy,“ uvedl na tiskové konferenci Menšík, který vloni proti USA zajistil rozhodující třetí bod proti Francesi Tiafoeovi. „Rozhodně mám ale více zážitků a euforie z letoška. Nejen díky tomu, že jsme hráli doma, ale že ta atmosféra byla neskutečná. Kdo v té hale nebyl, ten ten pocit nedokáže popsat. Jsem rád, že se to tu takhle zorganizovalo a že to proběhlo se sladkou tečkou,“ prohlásil Menšík.
„U deblu mě to za kluky strašně mrzelo. Zasloužili si vyhrát a mít ten bod. Kdyby se dal ten bod rozdělit, dal bych ho oběma týmům. Takový je ale tenis,“ řekl Menšík.
Když sám nastupoval proti Sheltonovi, snažil se zapomenout na předchozí den, kdy prohrál s Learnerem Tienem 2:6, 4:6. „To jsem se necítil ve své kůži a na kurtu jsem nepřevedl, co jsem chtěl. Jsem ale moc rád, že nám pak Jirka ukázal v další dvouhře správnou cestu a tým dobře nakopl. Byl jsem rád, že jsme si všichni přenesli jeho energii, kterou se prezentoval,“ uvedl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.
První set sice Menšík se Sheltonem ztratil, poté už ale americkému soupeři nenabídl ani jeden brejkbol a zápas otočil. „Nebylo to lehké. První set jsem začal dobře, měl jsem spoustu šancí, ale nevyužil jsem je. V závěru přišel blbý gem na servisu, kdy mi nevyšlo pár prvních podání, a najednou ten set vyhrál on. Fanoušci a celý tým mě ale tlačili dopředu. Cítil jsem, že i když jsem byl minus set, tak tu energii a dravost jsem v sobě měl. Jsem moc rád, že jsem to dokázal převrátit do vítězného konce,“ líčil Menšík.
„Věděl jsem, že Jirka to bude mít strašně náročné, ale zvládl to a ukázal velké srdce. Jsem na všechny kluky obrovsky pyšný. Myslím, že jsme si to fakt zasloužili. Mám velkou radost,“ řekl Menšík.
Vyjádřil se i k finálovému turnaji v Boloni. „Je to podobná situace jako vloni, jen s tím rozdílem, že se všichni kluci rok od roku zlepšujeme. Tým má obrovský progres, máme velké ambice jít úplně nejdál a jednou to vyhrát. Je to nový rok, jsme lepší hráči a myslím, že na to určitě máme,“ doplnil patnáctý hráč světa a letošní šampion ve smíšené čtyřhře na US Open.