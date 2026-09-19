Při vyrovnaném stavu 1:1 pokračuje v pražské O2 areně druhým dnem daviscupový zápas Česko – USA o postup na finálový turnaj. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry, v nominaci je Adam Pavlásek s Patrikem Riklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajicek. Po deblu by měl nejprve nastoupit Jakub Menšík proti Benu Sheltonovi a poté Jiří Lehečka s Learnerem Tienem. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
„Na naší straně platí nominace taková, jakou jsem nahlásil ve čtvrtek na losu. Variant byla spousta. I to, co se dělo včera, přispělo k tomu, že jsme si museli celé to kolečko znovu udělat. Jsem ale přesvědčený, že tohle bude pro dnešek nejlepší varianta,“ uvedl kapitán Tomáš Berdych.
Beze změn nastoupí i Američané. „Očekával jsem to. U nich to bylo více jasné, že u této varianty zůstanou a dodrželi to. Oba jsou to skvělí deblisté. Zažil jsem Krajicka vloni při zápase na Floridě, kde předvedl naprosto vynikající výkon. Harrison je zase čerstvý vítěz US Open. Davis Cup je ale krásná soutěž, kde se to umí zamotat. Navíc máme plnou halu lidí, která požene kluky dopředu. Může se stát cokoliv,“ podotkl Berdych.