Češi prohrávají ve 2. kole kvalifikace Davis Cupu v pražské O2 areně s USA 0:1. Jakub Menšík stejně jako před dvěma týdny na US Open nestačil na Learnera Tiena a světové třináctce podlehl 2:6, 4:6. O vyrovnání bude usilovat Jiří Lehečka v duelu se světovou čtyřkou Benem Sheltonem. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Patnáctý hráč světa Menšík ztratil s Tienem i třetí vzájemný souboj. Vedle 3. kola letošního US Open na Američana nestačil ani předloni na Turnaji mistrů do 20 let. Doplatil na 34 nevynucených chyb, soupeř jich měl 15.
Jednadvacetiletý Menšík neměl dobrý začátek. Získal sice první game na servisu, poté ale přišel o pět her v řadě a manko dvou brejků už nedohnal.
Za stavu 1:5 odvrátil prostějovský rodák na podání první setbol, Tien si ale při podání vypracoval další možnost a sadu ukončil. Český tenista se v ní dopustil 14 nevynucených chyb.
„Těžký zápas a těžký den. Nehrál jsem, jak jsem chtěl. To je tenis. Někdy se na kurtu cítíte dobře a hrajete skvěle a někdy se trápíte a hledáte rytmus,“ řekl Menšík.
„Jsem smutný, že jsem neukázal to nejlepší. Davis Cup je ale týmová soutěž. Doufejme, že Jirka teď ukáže svůj nejlepší výkon,“ uvedl.
Ani pak se Menšík herně nezvedl. Tentokrát přišel o servis ve třetí hře, a přestože dokázal hned srovnat, v pátém gamu opět podání ztratil.
Poslední šanci na zdramatizování dostal v osmé hře, za stavu 3:4 si vypracoval brejkbol, Tien ho ale díky dobrému servisu odvrátil. Utkání poté doservíroval a využil po 69 minutách hry druhý mečbol.
Kvalifikační duel s USA se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.