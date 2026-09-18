Tenis

Velký tenisový souboj je tady. Vyzrají Češi na levoruké Američany?


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Los Davis Cupu Česko – USA s ohlasy
Zdroj: ČT sport

České tenisy nečeká věru snadná práce. Za zády sice budou mít domácí publikum, proti v bitvě o postup v Davis Cupu ovšem stojí Američané ve velké formě a na oblíbeném tvrdém povrchu. Týmová soutěž se vrací do pražské O2 areny po dlouhých 13 letech. Přímé přenosy sledujte na ČT sport, v pátek začíná již ve 14:30.

Výběr kapitána Tomáše Berdycha si s dvaatřicetinásobnými šampiony Američany zahraje o postup mezi osm nejlepších celků podruhé za sebou. Loni Češi zvítězili v Delray Beach 3:2 na zápasy.

„Máme teď novou generaci hráčů, která se snaží získat své místo v Davis Cupu. Formát se bohužel hodně změnil, to ale nic nemění na tom, že nás čeká velké utkání, doufejme před vyprodanou halou. Věřím, že si to lidé užijí stejně jako kluci, kteří tam nechají úplně všechno. Pokusíme se Američany znovu porazit, jako se nám to povedlo loni,“ řekl Berdych.

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Daviscupové ozvěny – Menšíkův trénink s Haberou a přílet Sheltona
Zdroj: ČT sport

Českou jedničkou bude patnáctý hráč světa a semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. V týmu jsou také Jiří Lehečka (24. v žebříčku ATP), Vít Kopřiva (65.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.

Američané mají k dispozici světovou čtyřku a čerstvého finalistu US Open Bena Sheltona. Do Prahy přiletěli také Learner Tien (13.), Martin Damm (104.) a deblisté Christian Harrison a Austin Krajicek. Tým vede stejně jako vloni Bob Bryan.

„Utkání proti Česku je těžkou výzvou, ale zároveň příležitostí. Těšíme se na to, že dostaneme další šanci se s nimi utkat. Přáli bychom si, aby tohle utkání bylo semifinále nebo finále Davis Cupu, ale je to už osmifinále. Je to překážka, kterou musíme překonat, abychom dosáhli našich cílů,“ uvedl Bryan.

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Ben Shelton už je v Praze před utkáním Davis Cupu
Zdroj: ČT sport

Zatím velmi negativní bilance. Dočkají se Češi prvních výher

Páteční los rozhodl, že utkání zahájí Menšík s Tienem. „Los byl trochu očekávaný. V Davis Cupu jsem už párkrát začínal a je fajn, že mohu kluky snad dobře nakopnout. Situace bude trochu jiná než před pár dny, kdy jsem s Learnerem hrál v Americe a on měl podporu diváků. Troufám si říct, že teď ta výhoda bude na naší straně. Na utkání se moc těším a udělám maximum, co půjde,“ řekl Menšík.

Menšík má s Tienem bilanci 0:2, prohrál s ním také předloni na Turnaji mistrů do 20 let. „Hráli jsme dvakrát a oba zápasy byly velmi těsné. Určitě to bude zábava hrát v této atmosféře,“ uvedl Tien.

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Jak se daviscupoví reprezentanti připravují na levoruké hráče
Zdroj: ČT sport

Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 24. místo, se utká se Sheltonem počtvrté, také on všechny dosavadní zápasy s americkým rivalem prohrál. Naposledy mu podlehl letos v semifinále travnatého turnaje ve Stuttgartu 7:6, 6:7, 6:7.

„Čekám Bena Sheltona ve formě z US Open. Je na takové vlně, do které když se hráč dostane, tak ta změna prostředí pro něj nebude hrát roli. Bude nastavený stejným způsobem jako v Americe, kde odehrál svůj nejlepší turnaj. Bude to obrovská výzva,“ řekl Lehečka.

Shelton dorazil do Prahy ve středu poté, co v neděli prohrál finále US Open s Alexanderem Zverevem. „Kurt je skvělý a rychlý. Hraje se v krásné aréně. Cítíme se na dvorci velice dobře. Jiří je skvělý hráč. Má dobrý servis a hraje skvěle i od základní čáry. Už jsme se spolu několikrát utkali a byly to těsné zápasy,“ podotkl Shelton.

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O duel je velký divácký zájem. Kapacita O2 areny činí 15 tisíc míst. „Hala je plná z 85 procent. Věřím, že se k 95 až 100 procentům dostaneme,“ řekl na konci minulého týdne šéf organizačního výboru Miroslav Malý.

Češi postoupili do druhého kola kvalifikace díky únorovému vítězství nad Švédskem, které porazili v Jihlavě 3:1. Američané vyhráli 4:0 v Maďarsku. S Američany se Češi utkají poosmé, mají s nimi bilanci 2:5. Vedle loňského roku je porazili ještě v roce 1996 v Praze 3:2 na zápasy.

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