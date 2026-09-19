Lehečka: Úžasný zážitek a jeden ze splněných snů. Proti Tienovi to bude jiný zápas

Když Jiří Lehečka proměnil v boji o finálový turnaj Davisova poháru proti světové čtyřce Benu Sheltonovi mečbol a srovnal stav duelu s USA na 1:1, hlasitě si před vyprodanou O2 arenou zakřičel. Pocity po vítězství 6:4, 6:4 označil za jedny z nejlepších v kariéře. Nešel si utkání užít, ale vyhrát, a tlak po předchozí porážce Jakuba Menšíka necítil. Přímý přenos druhého dne sledujte od 13:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Musím říct, že jsem, co týče projevů, umírněnější tenista, ale když už si to někdy někde užít, tak si myslím, že pro mě jako hráče není lepší místo než v Praze před plnou O2 arenou. S ohledem na to, s jakým soupeřem jsem hrál a jak se to vyvíjelo, tak tomu všechno odpovídalo. Je to pro mě velká výhra a o to je hezčí, že se povedla před domácími fanoušky,“ uvedl Lehečka.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi porazil finalistu letošního US Open za hodinu a půl. Nepřišel ani jednou o servis, dvakrát soupeře „brejkl“. V závěru využil třetí mečbol a porazil Sheltona po třech nezdarech.
„Emoce byly o to speciální, jak se vyvíjel i poslední game, kde to bylo hodně těžké dohrát. U prvního mečbolu jsem moc dělat nemohl, ale druhý jsem měl doslova na raketě a mohl jsem to zahrát lépe. O to šťastnější jsem tedy poté byl, když se mi to povedlo,“ řekl.
„Nevím, jestli to byl nejlepší moment, ale rozhodně jeden z nejlepších pocitů, které jsem kdy na tenisovém kurtu zažil. Každopádně tohle je týmová soutěž, takže hlavní je, aby vyhrál tým. Proto už se soustředím na druhý den,“ podotkl Lehečka.
Atmosféru v zaplněné O2 areně si po celou dobu užíval. „Přesně takhle jsem si to představoval. Byl to úžasný zážitek a jeden ze splněných snů. Přiznám se ale, že před zápasem jsem nešel na kurt s tím, že si to jdu jen užít. Nastupoval jsem s cílem vyhrát a přinést bod do šatny, což se povedlo. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Stál proti mně extrémně těžký soupeř, který na tvrdém povrchu v posledních týdnech předváděl neskutečnou úroveň. O to šťastnější jsem, jak jsem to dotáhl,“ uvedl tenista, kterého před zápasem proti levorukému Sheltonovi rozehrával jiný levák Jiří Veselý.
Do utkání Lehečka vstupoval za nepříznivého stavu poté, co před ním Menšík prohrál s Learnerem Tienem 2:6, 4:6. Případná druhá porážka by Čechy uvrhla před druhým dnem do velmi těžké pozice.
„Nevnímal jsem to, že bych byl pod tlakem. Samozřejmě je to vždy jiné nastupovat jako druhý. Když se první zápas povede, chcete to dotáhnout na 2:0, a když se nepovede, chcete srovnat. Od začátku jsem si říkal, že se na to nechci soustředit. Chtěl jsem nastoupit tak, jako by to byl nový zápas, bez ohledu na to, co se stalo předtím. Kdybych si pustil do hlavy myšlenky, že musím něco dorovnávat, nemyslím si, že bych byl schopný proti hráči jako Ben Shelton uspět,“ řekl Lehečka.
Shelton dorazil do Prahy teprve ve středu, ještě v neděli hrál finále US Open. Lehečka však změny v jeho hře nebo únavu nepozoroval. „Hrál velice dobrý tenis, byl to skvělý zápas. Možná neservíroval až tak neskutečně jako v některých předchozích zápasech, které jsem proti němu hrál, ale od základní čáry bylo vidět, jak si věří. Způsob, jakým odvracel brejkboly na začátku prvního setu, byl neskutečný. Všechno si uhrál sám, chodil na síť, byl velice důrazný. Ukázal, že je připravený reprezentovat, a chtěl vyhrát, o to cennější pro mě tato výhra je,“ podotkl český tenista.
Cítí, že zápasy v Davis Cupu mu svědčí. V týmové soutěži vyhrál pět z posledních šesti zápasů. „Je to úplně jiný impulz. Klasická tour a cestování po turnajích je přeci jen rutina, která se moc nemění. Nový náboj v týmovém týdnu je strašně fajn. Mně osobně tento formát dost sedí. Máme šanci si celý týden zvyknout na halu, dobře se připravit a natrénovat, na rozdíl od běžných turnajů, kde dostaneme hodinu a půl tréninku denně. Tento formát mému hernímu projevu vyhovuje, v týmu máme výbornou náladu a to k dobrému výkonu hodně pomáhá,“ uvedl Lehečka.
Program kvalifikace o postup do Boloni vyvrcholí v sobotu. Lehečka by měl jít do závěrečné dvouhry a v případě nerozhodného stavu by hrál s Tienem.
„Uvidíme, jestli se k tomu zápasu zítra vůbec dostaneme. Jsem připravený na to se s ním utkat, ale nebude to nic jednoduchého. Bude to úplně jiný herní styl než proti Benovi. Viděl jsem první set jeho zápasu proti Kubovi Menšíkovi,“ řekl.
Tien podle něj nedá nic zadarmo. „Výborně se hýbe a neudělá zbytečnou chybu. Ben se opíral o skvělý servis a diktoval tempo z jakýchkoliv pozic, zatímco Tien je trpělivý a vyrovnaný. Má skvělou sezonu, je třináctý na světě, tvrdý povrch mu sedí. Připravím se na to co nejlépe,“ ujistil.