Tenis

Sabalenková i Gauffová nezaváhaly, Medvěděv v Paříži končí


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Světová jednička Aryna Sabalenková si na start turnaje Roland Garros hladce poradila 6:4 a 6:2 se Španělkou Jéssicou Bouzasovou. Obhájkyně titulu Coco Gauffová také nezaváhala a krajanku Taylor Townsendovou přehrála 6:4 a 6:0. Vypadl naopak osmý hráč žebříčku, Rus Daniil Medvěděv.

Osmadvacetiletá Sabalenková vyhrála za hodinu a 15 minut, nevyhnula se však výpadkům. V první sadě loňská finalistka a čtyřnásobná grandslamová šampionka vedla 4:0, ve druhé 5:0. „Řekla bych, že první zápasy jsou vždycky ošidné. Snažíte se zjistit, jak na tom jste, a zvyknout si na podmínky. Bojujete s nervozitou a tak dále. První kola pro mě nebyla nikdy jednoduchá,“ řekla Sabalenková.

„S postupem v turnaji se cítím pořád lépe a moje hra jde nahoru. Takže bych řekla, že ten první zápas je nejtěžší,“ uvedla poražená finalistka loňského ročníku.

Její tehdejší přemožitelka Gauffová začala proti Townsendové ztraceným podáním, o které přišla znovu v devátém gamu, ale 75. hráčce světa vzala servis třikrát a první set získala za 54 minut. V druhé sadě už dominovala a nadělila soupeřce „kanára“.

„Byla jsem trochu nervózní, což bylo vidět, ale dokázala jsem se uklidnit,“ řekla světová čtyřka. V druhém kole Gauffová narazí na Egypťanku Majar Šarífovou.

První kolo nezvládl osmý hráč žebříčku, Rus Daniil Medvěděv, který prohrál 2:6, 6:1, 1:6, 6:1 a 4:6 s Australanem Adamem Waltonem. Někdejší světová jednička a vítěz US Open z roku 2021 při desáté účasti na Roland Garros skončil posedmé v prvním kole. Sedmadvacetiletý Walton poprvé porazil soupeře z první desítky žebříčku a postupem do druhého kola vyrovnal své maximum na turnaji.

Úspěšný grandslamový debut prožil sedmnáctiletý francouzský talent Moise Kouamé, který porazil bývalého vítěze US Open Chorvata Marina Čiliče 7:6, 6:2, 6:1. Držitel divoké karty se stal nejmladším tenistou, který vyhrál zápas na grandslamu za posledních 17 let. V roce 2009 se Australan Bernard Tomic v 16 letech dostal do druhého kola Australian Open.

V Paříži uspěl v prvním kole v 17 letech naposledy v roce 1991 Rumun Dinu Pescariu. „Je to spousta emocí, je to výjimečné,“ řekl Kouamé. „Nevěděl jsem, co mám očekávat. Tým i já jsme tvrdě pracovali na tom, abych byl co nejlépe připraven,“ řekl svěřenec Richarda Gasqueta, kterému patří 318. místo ve světovém žebříčku.

