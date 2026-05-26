Nosková se ani letos nepodívá na Roland Garros do druhého kola, uspěl naopak Kopřiva


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Stejně jako v minulém roce končí Linda Nosková na Roland Garros už v prvním kole. Česká tenistka nestačila po napínavé bitvě trvající necelé dvě hodiny 5:7 a 6:7 na Marii Sakkariovou z Řecka. Dále nepostoupila ani Linda Fruhvirtová, která po úspěšné kvalifikaci prohrála s domácí Elsou Jacquemotovou 4:6 a 3:6. Uspěl naopak Vít Kopřiva, který zdolal třicátého nasazeného Francouze Corentina Mouteta 6:3, 5:7, 6:4, 3:6 a 6:3.

Osmadvacetiletý Kopřiva uspěl proti Moutetovi po čtyřech hodinách a 20 minutách. Vedle 34. hráče světa se vypořádal i s bouřlivou atmosférou na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové. Zaznamenal 54 vítězných míčů, Moutet jich měl 40. V dalším kole Kopřiva narazí na Španěla Martína Landaluceho.

Kopřiva získal první set díky třem brejkům, klíčový zaznamenal v osmé hře. Ve druhé sadě Moutet reagoval, a přestože český tenista srovnal ze stavu 3:5 na 5:5, ve dvanáctém gamu znovu o servis přišel. Dalším nepříjemným chvílím čelil Kopřiva ve třetím setu, kdy prohrával už 1:4. Pěti gamy v řadě ale vývoj otočil. Rodák z Bílovce nicméně nezachytil úvod čtvrtého setu, Moutet utekl do vedení 3:0 a srovnal.

Rozhodla pátá sada, kde Kopřiva vedl 3:0. Moutetovi se sice později povedl brejk a snížil na 3:4, Kopřiva mu ale poté nedovolil srovnat. Po dalším prolomeném podání už duel doservíroval a proměnil první mečbol.

Nosková bojovala, nakonec ale marně

Jednadvacetiletá Nosková podlehla 49. hráčce světa a semifinalistce Roland Garros z roku 2021 podruhé ze tří vzájemných utkání. Čtyřikrát přišla o servis, doplatila na 37 nevynucených chyb a osm dvojchyb. Vítězka juniorského Roland Garros z roku 2021 Nosková vypadla v 1. kole druhého grandslamu sezony potřetí. Jejím maximem zůstávají druhá kola z let 2023 a 2024.

Nosková vstoupila do utkání ztraceným servisem. Přestože manko později smazala, bývalé třetí hráčce světa se povedl v 11. gamu ještě jeden brejk a sadu dopodávala.

Ve druhém setu otočila Nosková nepříznivý vývoj ze stavu 0:1 na 4:1. Brzy nato měla na returnu v osmém gamu tři setboly, ani jeden ale nevyužila a vzápětí ani sadu nedopodávala. Rozhodla zkrácená hra, v níž česká tenistka prohrála od stavu 3:2 pět míčů a duel definitivně ztratila.

„Dneska to nebylo o soupeřce, ale spíše o mně. Mohl tam stát kdokoliv jiný a dopadlo by to podobně. Ani ty tréninky předtím jsem se na kurtu necítila. Šla jsem do toho, že to nebude kdovíco. Od toho se to odvíjelo a ta kvalita zápasu nebyla z mé strany dobrá,“ řekla Nosková.

Stejně stará Fruhvirtová nenavázala na tři vítězné zápasy z kvalifikace. Proti 67. hráčce světa Jacquemotové udělala 32 nevynucených chyb a nevyužila šanci si zahrát v příštím kole proti světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové.

První set ztratila Fruhvirtová po nevydařené koncovce. Nevyužila vedení 3:0 a od stavu 4:2 prohrála čtyři gamy. Ve druhé sadě česká tenistka naopak dotahovala ztrátu 0:4. Snížila na 3:4, vyžádala si pauzu na ošetření nohy a ve zbývajících dvou gamech už neuspěla.

O postup do 2. kola dnes bojuje ještě Vít Kopřiva, který čelí domácímu Corentinu Moutetovi. Nikola Bartůňková nastoupí proti nasazené devítce Kanaďance Victorii Mbokové a Kateřina Siniaková se utká se Švýcarkou Simonou Waltertovou.

