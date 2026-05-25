Lehečka v Paříži skončil už v prvním kole

Nečekaně rychlý konec měla účast dvanáctého nasazeného tenisty na Roland Garros. Jiří Lehečka vypadl už v 1. kole, když podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Carreňovi 3:6, 6:7, 3:6. Na antuce v Paříži prohrál po necelých dvou hodinách.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka tak nenaváže na loňskou účast ve 3. kole tohoto grandslamového turnaje. Přes úvodní kolo neprošel v Paříži poprvé od roku 2022. S Carreňem prohrál za necelé dvě hodiny.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila doplatil na 46 nevynucených chyb. V utkání si nevypracoval jediný brejkbol, o servis naopak čtyřikrát přišel. S bývalou světovou desítkou Carreňem, který zaznamenal deset es, se utkal podruhé a poprvé proti němu neuspěl.
„Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži, a tak to vypadalo i na kurtu. Je potřeba to hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích,“ řekl novinářům Lehečka. „Vím, že antuka není úplně můj povrch a myslím si, že takové zápasy se občas stanou. Bohužel se mi to ale stalo v 1. kole grandslamu a o to víc mě to mrzí. Nemělo by se to stávat.“
První set prohrál Lehečka za půl hodiny. Od stavu 2:1 uhrál už jediný game, dvakrát přišel o servis a o deset let starší Carreňo se ujal vedení. Ve druhé sadě český tenista hru vyrovnal, nedařilo se mu ale dostat k brejkbolům. Sada dospěla do tie-breaku, kde Španěl získal vedení 4:1 a nakonec vyhrál 7:3.
Ve třetím setu už Lehečka duel nezdramatizoval. Hned v prvním gamu sice odvrátil čtyři brejkboly, o chvíli později ale o servis znovu přišel a Carreňo duel dovedl k vítězství. Dvojnásobný čtvrtfinalista Roland Garros ukončil zápas na příjmu, kdy proměnil při Lehečkově servisu druhý mečbol.
V Paříži se v pondělí představí ještě Karolína Muchová. Nasazená desítka a finalistka turnaje z roku 2023 se utká s Ruskou Anastasijí Zacharovovou.