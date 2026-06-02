Arnaldi je poprvé v grandslamovém čtvrtfinále, na kurtu už strávil skoro 18 hodin

Matteo Arnaldi si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře grandslamové čtvrtfinále. Aktuálně až 104. hráč světového žebříčku bojoval v nočním maratonu na pařížské antuce pět a půl hodiny s Francesem Tiafoem a devatenáctého nasazeného Američana nakonec zdolal 7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 6:4.
Itálie tak má navzdory nečekanému krachu světové jedničky Jannika Sinnera ve 2. kole stále ve hře tři tenisty. Arnaldi se o postup do semifinále utká s krajanem Matteem Berrettinim, jenž v posledních čtyřech letech v Paříži chyběl a v žebříčku je aktuálně ještě o místo níž. Desátého nasazeného Flavia Cobolliho čeká turnajová čtyřka Félix Auger-Aliassime z Kanady.
Arnaldi zvládl proti Tiafoeovi další maratonský zápas poté, co bojoval pět hodin i ve třetím kole. Ve čtvrtém setu prohrával už 1:4, dokázal se ale vrátit a v páté sadě vydřel výhru. Na kurtu už v Paříži strávil 17 hodin a 42 minut, což je nejvíce ze všech čtvrtfinalistů Roland Garros od roku 1991, kdy ATP začala sledovat délku zápasů.
„Je to jako sen. Dneska jsem byl ve třetím setu už tak moc unavený,“ přiznal Arnaldi v rozhovoru na kurtu. „Ale pro takovéto zápasy žijeme. Vždycky jsem chtěl hrát takový zápas v noci na Roland Garros. Už to ani nebyl tenis, bylo to něco víc, dali jsme do toho všechno. Jeden musel vyhrát a já měl dneska to štěstí,“ dodal.