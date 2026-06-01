Serena Williamsová se vrací k tenisu. Queen's Club se zdá být ideálním místem, uvedla

Serena Williamsová se po čtyřech letech od ukončení kariéry vrací na WTA Tour, odehraje čtyřhru na trávě v Queen's Clubu. O startu vítězky 23 grandslamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon.
„Queen's Club se zdá být ideálním místem pro začátek této další kapitoly. Tráva mi přinesla jedny z nejdůležitějších okamžiků kariéry a jsem nadšená, že se mohu vrátit na jednom z nejikoničtějších míst tohoto sportu,“ řekla Williamsová v prohlášení.
Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Ačkoliv zatím není oficiálně potvrzeno, s kým bude v Londýně hrát, podle řady spekulací vytvoří deblový pár s nastupující kanadskou hvězdičkou, devatenáctiletou Victorií Mbokovou.
„Serena dostala hru na novou úroveň a je neuvěřitelné, že posouvá hranice a vrací se. Mnoho mladších hráček s ní nikdy nemělo možnost hrát; některé ji možná nikdy neviděly v televizi, takže to bude nová a vzrušující zkušenost,“ řekla pro WTA Martina Navrátilová, jež dosud byla ve 43 letech a 10 měsících nejstarší bývalou světovou jedničkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry.
Williamsové je nyní 44 let a osm měsíců. Během veleúspěšné kariéry nasbírala rekordních 73 titulů ve dvouhře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Z grandslamových turnajů má včetně čtyřhry a mixu celkem 39 trofejí.
Ve sbírce má i olympijské zlato ve dvouhře a tři ve čtyřhře. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech čtyřech grandslamech i olympijských hrách, ve dvouhře i čtyřhře.
Na kurtu se naposledy představila na US Open v roce 2022. Rok na to porodila druhou dceru, první přišla na svět v roce 2017.
Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích. Potvrdit návrat nicméně dlouho opakovaně odmítala.