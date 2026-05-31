Menšík vyhrál pětisetovou bitvu s Rubljovem a je v Paříži ve čtvrtfinále

Téměř čtyři hodiny trval nesmlouvavý boj Tomáše Menšíka s Andrejem Rubljovem o postup do čtvrtfinále French Open. Český tenista vedl 2:0 na sety, ale Rus vyrovnal, jenže Menšík dokázal v pátém setu zabrat a proměnil druhý mečbol – zvítězil 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3 a poprvé je na grandslamovém turnaji mezi posledními osmi hráči.
Poslední český tenista v pařížské dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Nora Caspera Ruuda, nebo Brazilce Joaa Fonsecu.
Dvacetiletý Menšík, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, porazil Rubljova i ve třetím vzájemném utkání. Nedělní zápas na dvorci Suzanne Lenglenové vyhrál za tři hodiny a osmačtyřicet minut. Uhrál 69 vítězných míčů a pomohlo mu také 13 es.
„Ten mečbol byl jen pár sekund zpátky, takže je to čerstvé. Je to ale úžasný pocit. Jsem moc rád, že jsem se dokázal vrátit, když bylo momentum na jeho straně a získal třetí a čtvrtý set,“ řekl v rozhovoru na kurtu Menšík. „Andrej je velký bojovník, prohrával o dva sety, ale pak zahrál neuvěřitelné údery a vyrovnal. Byla to dlouhá cesta a jsem rád, že jsem ten, kdo se nakonec raduje,“ uvedl.
Menšík se stal prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po deseti letech. Naposledy se zde dostal mezi osm nejlepších hráčů v roce 2016 Tomáš Berdych. Do grandslamového osmifinále se Menšík probojoval také letos na Australian Open, ale kvůli zranění břišního svalu do něj nenastoupil.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se stal také druhým českým tenistou, který se probojoval do čtvrtfinále grandslamu před dovršením 21 let. Před ním to dokázal Ivan Lendl.
Menšík vstoupil do utkání sebejistě a po brzkém brejku se ujal v prvním setu vedení 3:0. Výhodu dotáhl díky stoprocentnímu servisu a celkově třem odvráceným k brejkbolům až do konce a po 45 minutách hry se ujal vedení.
Také ve druhém setu získal Menšík brejk jako první. Tentokrát uspěl v páté hře, kdy využil pátý brejkbol. Moskevský rodák začal být frustrovaný, za stavu 3:4 neúspěšně reklamoval Menšíkův možný aut dlouhou diskuzí s umpirovým rozhodčím. Přesto se mu podařilo do setu ještě vrátit, když v desáté hře nedovolil Menšíkovi sadu dopodávat a vyrovnal na 5:5.
Druhý set dospěl do tie-breaku, kde sice český tenista prohrával 1:3, dokázal ale vyrovnat. Za stavu 6:5 ještě Menšík první setbol nevyužil, o chvíli později si ale vypracoval další a tu zužitkoval. Zkrácenou hru vyhrál 8:6.
Začátek třetí sady Menšíkovi nevyšel. Rubljov mu vzal hned první servis, získal vedení 2:0 a v dalším průběhu ho nepustil k jedinému brejkbolu. Rus v koncovce využil pátý setbol a třetí při vlastním servisu poté, co předtím ještě nevyužil dvě možnosti u Menšíkova podání.
Také úvod čtvrté sady Menšíkovi utekl. Na první brejk Rubljova sice prostějovský rodák reagoval, poté ale přišel o servis ještě dvakrát a bývalá světová pětka získala vedení 4:1. V šestém gamu Menšík nevyužil jediný z pěti brejkbolů a další šanci už nedostal. Rubljov sadu dopodával a vyrovnal.
Rozhodl pátý set. V něm už se Menšík opět mohl opřít o servis a udeřil v osmé hře. Za stavu 4:3 si vypracoval při podání Rubljova brejkbol a forhendovým úderem po čáře jej proměnil. Ruský tenista zápas nevzdal a při Menšíkově servisu se dostal ke dvěma brejkbolům, český hráč ale oba odvrátil. Následný mečbol proměnil esem.