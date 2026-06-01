Tenis

Chwaliňská se probojovala z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tenistka číslo 114 ve světovém žebříčku Maja Chwaliňská postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Polka ve čtvrtém kole porazila 6:3, 6:2 domácí Francouzku Diane Parryovou. Její příští soupeřkou bude Ruska Anna Kalinská.

Chwaliňská na pařížské antuce překonává svá grandslamová maxima, dosud se nejdál dostala do 2. kola v roce 2022 ve Wimbledonu. V hlavní soutěži jednoho ze čtyř velkých turnajů hraje teprve potřetí. Domácí naději Parryovou, které patří v žebříčku 92. místo, porazila bez ztráty podání za hodinu a půl.

Na Roland Garros tak překvapivě Chwaliňská hájí polské barvy poté, co čtyřnásobná vítězka turnaje Iga Šwiateková vypadla už ve 3. kole.

Její příští soupeřka Kalinská ve 4. kole porazila 6:4, 2:6 a 7:6 Anastasii Potapovovou z Rakouska a poprvé na Roland Garros postoupila do čtvrtfinále.

Kalinská v prvním setu zvrátila nepříznivý stav 1:4, ve druhé sadě ale Potapovová srovnala. V rozhodujícím setu sedmadvacetiletá Ruska ztratila vedení 4:1, ale v super tie-breaku zvítězila 10:7. Ve čtvrtfinále se na grandslamu představí podruhé, dosud si ho zahrála pouze předloni na Australian Open.

Poprvé mezi nejlepšími osmi na grandslamu je Ruska Diana Šnajderová. Dvaadvacetiletá levačka porazila 6:3, 3:6, 6:0 loňskou šampionku Australian Open Madison Keysovou z USA.

Pětadvacátá nasazená Šnajderová narazí ve čtvrtfinále na vítězku atraktivního večerního souboje mezi čtyřnásobnými grandslamovými šampionkami Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Japonkou Naomi Ósakaovou.

