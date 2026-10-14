Jančařík na ME dohrál, Grofová je ve druhém kole

Karin Grofová postoupila na mistrovství Evropy ve stolním tenisu v Lublani do druhého kola. Druhý český zástupce v hlavních soutěžích ve dvouhře Lubomír Jančařík skončil v prvním kole.
Grofová zdolala Srbku Izabelu Lupuleskuovou 4:3 na sety. Úvodní set česká reprezentantka ztratila v těsné koncovce 10:12, druhý ale stejným poměrem vyhrála, získala i další dva a ujala se vedení 3:1. Soupeřka dokázala vyrovnat, rozhodující sedmý set ale vyhrála Grofová 11:7. Její další soupeřkou bude Natalia Bajorová z Polska.
„Ani nevím, jestli tomu mám věřit. Cítila jsem se v zápase dobře, šla jsem bod po bodu. Vedla jsem 3:1, v těch dalších dvou setech jsem udělala víc chyb. Doufám, že mi to manžel zase odpustí, že dojedu o den později, ale posílám jemu i synovi velkou pusu,“ řekla Grofová.
Jančařík nestačil na Nora Borgara Hauga a prohrál 0:4. Seveřan, který prošel kvalifikací bez ztráty setu, byl v každé koncovce setu o dva tři míčky napřed a výhru si nenechal vzít.
„Klobouk dolů, hrál fakt fantasticky. Byl o pět tříd lepší,“ uznal Jančařík převahu soupeře. „V tréninku jsem hrál velmi dobře, ale s ním jsem neměl vůbec šanci. Je vidět, že už tu pár zápasů hrál,“ dodal.
Ve druhém kole čtyřhry vypadl Štěpán Brhel, s Chorvatem Leonem Benkem prohráli v boji o čtvrtfinále s finským párem Alex Naumi, Benedek Olah 1:3.